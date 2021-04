Waghäuseler Gleisattacke: Haupttäter muss zehn Jahre ins Gefängnis

War es versuchter Mord am Gleis 1 des Bahnhofs Waghäusel? Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft ließ keinen Zweifel. Doch die Verteidiger der angeklagten Brüder sahen dies ganz anders. Nun ist ein Urteil gefallen.

Versuchter Mord am Gleis 1

Zehn Jahre muss der 26-jährige Angeklagte A. ins Gefängnis: Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe sah es als erwiesen an, dass sich der Mann des versuchten Mordes schuldig gemacht hat. Er habe den 54-jährigen Werner S., ein „völlig wahlloses Opfer“, mit Gewalt vor einen einfahrenden Güterzug gestoßen.

Die brutale Tat ereignete sich am 28. Juli 2020 am Bahnhof in Waghäusel. Werner S. überlebte nur mit großem Glück, aber schwer verletzt.

Richter Fernando Sanchez-Hermosilla sprach in seiner Urteilsbegründung davon, dass sich A. erbarmungslos zeigte, selbst als sein Opfer um Hilfe flehte. Nach drei Prozesstagen folgte am Donnerstagnachmittag das Urteil.