Brutaler Angriff am Bahngleis in Waghäusel kam aus heiterem Himmel

19 Zentimeter waren seine Rettung: So groß war der Abstand zwischen dem Bahnsteig und dem Trittbrett des Güterzugs, der hinter Werner S. mit knapp 90 Stundenkilometern vorbeirauschte, als er sich in Todesangst an die Kante klammerte.

Es ist der späte Nachmittag des 28. Juli am Bahnhof in Waghäusel. Den Tag über hat S. bei einem Umzug geholfen. Jetzt will er einfach nur nach Hause, in sein Gärtchen nach Karlsruhe. Doch sein Zug hat Verspätung.

Werner S. ist schmal gebaut und überlebte in einer kleinen Lücke