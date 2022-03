Oberbürgermeister-Wahl: Thomas Deuschle liegt in Waghäusel vorn

Nach dem ersten Wahlgang bei der Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel liegt Thomas Deuschle klar vorn. Der bisherige Bürgermeister der Großen Kreisstadt Waghäusel kommt auf 47,4 Prozent mit 4.192 Stimmen. Er geht mit klarem Vorsprung in den zweiten Wahlgang am 20. März.

Hinter dem CDU-Mitglied Deuschle platziert sich die parteilose Claudia Sand auf dem zweiten Platz. Die Standesbeamtin holt 27,5 Prozent dank 2.436 Stimmen.

Sie wurde von der SPD und den Unabhängigen im Gemeinderat unterstützt. Auf Rang drei landet der politische Newcomer Andreas Bohnstedt. Er holt 9,4 Prozent.

Am 20. März wird erneut gewählt

Bis vor kurzem war der Wirtschaftsinformatiker Mitglied der Grünen. Platz vier geht an Nicole Heger (Grüne) durch 8,5 Prozent. Der parteilose Markus Kretzler, der angetreten war um gegen Corona-Regeln zu protestieren, erhielt 4,2 Prozent. Damit ließ er das AfD-Mitglied Ruth Rickersfeld (2,7 Prozent) hinter. Die Wahlbeteiligung betrug 52,2 Prozent.

Da keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, kommt es in zwei Wochen, am 20. März, zum zweiten Wahlgang. Dann gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Claudia Sand hat bereits angekündigt, weiterzumachen und um den Sieg zu kämpfen.