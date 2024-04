Der Auftritt von Youtube-Star Sally Özcan aus Waghäusel bei „Verstehen Sie Spaß?“ hat für viele Lacher gesorgt. Aber auch für Gegenwind.

Grund ist ein Foto, das die Back-Influencerin auf Instagram veröffentlicht hat. Es zeigt sie Arm in Arm mit Moderator Thomas Gottschalk, der ebenfalls in der ARD-Show zu Gast war. Ein gewöhnlicher Schnappschuss, könnte man meinen. Wäre da nicht die Vorgeschichte der beiden.

Vor rund einem Jahr trafen Gottschalk und Özcan nämlich schon einmal aufeinander: in der WDR-Fernsehsendung Kölner Treff. Dort hatte Gottschalk gegen die Influencerin ausgeteilt. Als es um Sallys Erfolg als YouTuberin ging, fragte er: „Aber hast du nicht Panik, dass der letzte Kuchen irgendwann gebacken ist?“

Sally konfrontierte ihn daraufhin damit, dass er sie bei einem Event versetzt habe, weil er nichts von Influencern halte, inzwischen aber selbst einen Instagram-Kanal habe. Außerdem konterte sie: „Erst denken, dann reden.“

Sally nennt Gottschalk in Podcast „respektlos“

In ihrem Podcast widmete sie der Baden-Badener TV-Ikone anschließend sogar eine ganze Folge. Darin warf sie Gottschalk unter anderem vor, respektlos und abfällig gewesen zu sein. „Es gibt Menschen, die meinen, alles kommentieren zu müssen.“

Von dicker Luft war zwischen den beiden bei „Verstehen Sie Spaß?“ aber nichts zu spüren. Özcan nahm ausgerechnet auf dem Platz zwischen Moderatorin Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk Platz. Auf Instagram sorgt das gemeinsame Foto der beiden nach der Sendung für Irritationen.

„Gottschalk und Du zusammen auf einem Bild? Die Welt wird immer verrückter“, schreibt ein Fan. „Hast du dich mit Thomas Gottschalk ausgesprochen? Oder geht ihr „kollegial“ miteinander um?“, möchte ein anderer wissen.

Ich kann über meinen Schatten springen. Sally Özcan

Youtube-Star

„Nicht nachvollziehbar“, kritisiert jemand. „Sally verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit“, findet ein anderer Follower. Von anderen bekommt die Influencerin Zuspruch. „Das ist Größe“, schreibt eine Nutzerin.

Und Sally? „Ich kann über meinen Schatten springen und trotzdem nett zu jedem sein, zumal ich ja nicht bestimme, wer in den Sendungen ist“, schreibt sie. Und: „In der Branche triffst du jeden Menschen immer wieder. Du musst nicht mit jedem befreundet sein, aber professionell sein.“

Keine Aussprache zwischen Sally und Gottschalk

Ausgesprochen hätten Gottschalk und sie sich bis heute nicht. „Aber wir haben uns kurz höflich unterhalten, wie man das halt so macht, wenn man in Sendungen eingeladen ist. Ich finde trotzdem, dass man auch mal sagen darf, wenn man mal was Falsches gesagt oder getan hat. Aber gut, so war’s auch ok.“

Sally war bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit versteckter Kamera hereingelegt worden. Sie sollte mit einer Torte zu einem fingierten Fotoshooting fahren. Bei der Taxifahrt von Waghäusel nach Pforzheim ging aber so ziemlich alles schief...