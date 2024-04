Jetzt hat es sie auch erwischt: Youtube-Star Sally Özcan aus Waghäusel ist bei „Verstehen Sie Spaß?“ hereingelegt worden. Am Samstagabend fand Sally sich in der ARD-Show wieder (in der ARD-Mediathek ab 2:04:00), zusammen mit weiteren namhaften Gästen wie Sängerin Beatrice Egli, Moderator Thomas Gottschalk, Schauspielerin Stephanie Stumph und Fußballer Toni Polster.

„Ihr habt mich richtig erwischt“, sagte die Back-Influencerin lachend zu Moderatorin Barbara Schöneberger. „Ich habe es ehrlich gesagt bis zum Abend nicht richtig begriffen.“

Aber von vorn. Die Hauptrolle in Sallys Spaßfilm spielt neben der Bäckerin selbst – wie könnte es anders sein – eine Torte. Die soll Sally bei einem Fotoshooting in Szene setzen.

Und damit der Torte auch ja nichts passiert, soll es in einer Limousine von Sallys Studio in Waghäusel bis zum Fototermin in Pforzheim gehen.

Versteckte Kamera bei Sallys Fahrt von Waghäusel nach Pforzheim

Der Haken: Der Fahrer, ein Mann namens Ramon mit charmantem niederländischen Akzent, ist ein eigens von „Verstehen Sie Spaß?“ rekrutierter Lockvogel. Und der lässt nichts unversucht, um Sally aus der Fassung zu bringen.

Zu Beginn der Reise scheint die Welt noch in Ordnung. „Es ist das erste Mal, dass ich eine Torte fahre. Ich bin ein bisschen aufgeregt“, verrät Ramon seinem prominenten Fahrgast. Sally redet ihm von der Rückbank aus gut zu. „Aber es klappt doch ganz gut.“ Das bleibt nicht lange so.

Zuerst entdeckt Ramon an einer Haltestelle Bekannte, die nach Östringen wollten – und lädt sie nach einem kurzen Plausch in sein Taxi ein. Und Sally? Bleibt cool. Selbst als sie ihre Torte vor ihrer etwas übergriffigen Sitznachbarin verteidigen muss, die zu gern etwas genascht hätte.

Wer denkt, es könnte nicht schlimmer werden für die Influencerin, der wird eines Besseren belehrt. Nachdem er seine Bekannten in Östringen abgesetzt hat, kündigt Fahrer Ramon einen weiteren Zwischenstopp an: die Waschanlage in Östringen. Das mache ihr doch hoffentlich nichts aus? Nein, nein, versichert Sally mit Engelsgeduld.

Sally bei „Verstehen Sie Spaß?“: Fahrt auf der Laderampe eines Lkws

Und es kommt noch dicker. Zwischen Östringen und Odenheim blockiert ein Lkw die Straße. Ramon fährt „versehentlich“ zu dicht auf – und landet auf der Laderampe.

Der Lkw fährt los und schleift das Auto samt Sally und Torte mit. Zu allem Überfluss öffnet sich dann auch noch die Ladeklappe, und mehrere Kartons purzeln auf die Windschutzscheibe des Taxis.

Selbst das bringt die Influencerin nicht aus der Ruhe. „Sie fahren aber schon öfter?“, fragt sie ihren Fahrer nur. Der ruft die Polizei und schildert den Beamten das Dilemma.

Als Ramon dabei von der Strecke zwischen Östringen und „Hodenheim“ spricht, prustet Sally auf der Rückbank vor Lachen. Als der Lkw irgendwann anhält, springt sie – jetzt doch leicht genervt – aus dem Auto. Und bringt als allererstes ihre Torte in Sicherheit. Dann erlöst Lockvogel Ramon sie endlich: Er überreicht ihr eine Torte mit der Aufschrift „Verstehen Sie Spaß?“.

Ich bin Grundschullehrerin. Ich habe diese Geduld in mir. Sally Özcan

Youtube-Star

In der Sendung hat Sally die Lacher auf ihrer Seite. Schöneberger zollt der Influencerin Respekt dafür, dass sie so ruhig und freundlich geblieben sei. „Ich bin Grundschullehrerin. Ich habe diese Geduld in mir“, erklärt Sally. Innerlich sei sie aber beinahe explodiert.

Auch im Netz bekommt die Influencerin viel Zuspruch. „Wie kann man so ruhig bleiben? Ich ziehe meinen Hut vor dir“, schreibt ein Fan unter einen Beitrag zu ihrem Auftritt auf Instagram. „So sympathisch und lustig“, kommentiert ein anderer.

Zuletzt hatte die Mutter von zwei Töchtern mit der Trennung von ihrem Ehemann Murat eher traurige Schlagzeilen produziert. Bald steht ihr nächster Auftritt an – diesmal aber ohne versteckte Kamera: Am 14. April macht sie bei „Das große SWR3 Grillen“ mit. Johann Lafer und Meta Hiltebrand werden dort gemeinsam am Grill stehen, Sally zaubert das Dessert.