Was sich Promis aus Bruchsal und Umgebung fürs neue Jahr wünschen

Neues Jahr, neues Glück: so sagt man gerne rund um den Jahreswechsel. Doch mit welcher Stimmung begeht man Silvester nach dem zweiten Corona-Jahr? Die Redaktion hat mit bekannten Persönlichkeiten aus Bruchsal, Waghäusel und dem Umland gesprochen und sie nach ihren Erwartungen, Vorhaben und guten Wünschen für das Jahr 2022 befragt.

Franz Alt ist produktiv wie eh und je. Hat er im Corona-Jahr 2021 gerade noch seine Leser ermutigt, wie die Zukunft nach der Krise neu gestaltet werden kann, so sitzt er jetzt zum Jahreswechsel längst an seinem nächsten Buch. Der Journalist und Autor, der aus Untergrombach stammt, arbeitet dieses Mal mit dem Umweltwissenschaftler und SPD-Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker zusammen. „Der Planet ist geplündert – Was wir jetzt tun müssen“ heißt das Buch, das im März erscheinen soll. Es bezieht sich direkt auf den Expertenkreis des Club of Rome und dessen Studie „Die Grenzen des Wachstums“, die 1972 das Thema Nachhaltigkeit erstmals ins öffentliche Bewusstsein rückte.

Alts politischen Wünsche, die er für das kommende Jahr hat, sind auch die drei Hauptthemen im neuen Buch, teilt der 83-Jährige mit: „weltweit mehr Balance zwischen Frauen und Männern, mehr Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich und mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur“. Alt ist sich sicher, der Mensch wächst in Krisensituationen.

„Ich wünsche“, ist der Food-Bloggerin Sally aus Waghäusel gerade lieber als etwas zu erwarten. Ihre Erwartungen seien in den vergangenen Monaten zu oft enttäuscht worden. Dabei hat Sally Özcan, die mit Backvideos auf Youtube bekannt geworden ist, zusammen mit ihrem Mann Murat Großes vor. Im Gewerbegebiet soll ein riesiges Outlet-Center für den Verkauf von Backzubehör, Küchengeräten oder Gartenwerkzeug entstehen.

Sie wünscht sich deshalb wieder mehr Weitsicht, Planbarkeit, Zuverlässigkeit und einen Zusammenhalt unter der Bevölkerung. Beruflich befinde sie sich in einer Gründerzeit: „Jetzt ist die Zeit gekommen zum Machen und Tun. Ich bin mir sicher, dass das Jahr 2022 großartig wird und wir wieder alle zusammen lachen, feiern, arbeiten und gestalten können“, so Sally Özcan.

Auch privat hat die Mutter zweier Töchter Wünsche, nämlich dass ihre Kinder wieder normal zur Schule gehen können und dass Bildung Vorrang hat – vor rein wirtschaftlichen Interessen.

Wunsch nach Stabilität

Stabilität – das ist es, was sich Forsts Bürgermeister Bernd Killinger (Freie Wähler) für das Jahr 2022 wünscht. „Für meine Gemeinde wünsche ich mir ein wirtschaftliches Umfeld, das sich in Zeiten von Inflation, Lieferengpässen und dem russischen Militär vor der Ukraine, robust, stabil und friedlich zeigt“, sagt der Mann, der gerade vier Jahren im Amt ist und damit vor Kurzem die Halbzeit seiner ersten Amtszeit begangen hat.

In der Pandemie seien für die gesamte Ortsgemeinschaft besonders Gesundheit und Zusammenhalt wichtig. „Genau diese Wünsche habe ich auch für meine Familie. Gesundheitliche Stabilität ist die Voraussetzung für eine weitere Stabilisierung des Alltags.“

Sportliche und berufliche Ziele

Auf bessere Trainingsmöglichkeiten und Wettkämpfe vor Zuschauern hofft Nachwuchstalent Lana Wurster vom Sportschützenverein Kronau. Sie gehört in der aktuellen Saison wieder zur Stammformation des SSV in der Luftgewehr-Bundesliga, in der am 8. und 9. Januar die letzten beiden Wettkämpfe stattfinden.

Im neuen Jahr macht sich Wurster Hoffnungen, wieder zum Nachwuchskader des Deutschen Schützenbundes zu gehören, aus dem sie 2021 herausfiel. Nur so könnte es auch mit der Olympiateilnahme 2024 in Paris klappen. „Aber das wird schwierig, es gibt viele gute Schützen“, sagt die 19-Jährige.

Die Trainingsmöglichkeiten seien zuletzt nicht so optimal gewesen. Nach dem Fachabitur macht sie zur Zeit ein FSJ in der St. Rochus Klinik in Bad Schönborn. Im Anschluss will sie studieren – Sportbusiness-Management oder Marketing-Management.

Eine Neuorientierung für das Jahr 2022 plant Sängerin und Sportcoachin Jennifer Loosemore, die sich nun Jennifer More nennt. Den Fokus will sie stärker auf den Bereich Coaching im stimmlichen und sportlichen Bereich legen und auch das Thema Hochzeit-Singen, das zuletzt gar nicht lief, vorantreiben. „Ich wünsche mir, dass wir alle gesund und positiv bleiben“, so More.

Im vergangenen Jahr hat sie nach eigenen Angaben viel Glück gehabt: Mit Online-Fitnesskursen und -Coaching ist sie gut über die Runden gekommen. „Der direkte Kontakt mit den Menschen hat mir gefehlt“, so die Sängerin und Fitnesstrainerin aus Karlsdorf-Neuthard.

Die Auszeit habe ihr aber die nötige Ruhe gegeben, um klarer zu sehen, in welche Richtung sie will. Anfragen für einige Live-Auftritte im kommenden Jahr habe sie bereits. „Ich lasse mich überraschen und versuche, das Beste daraus zu machen“, so More.