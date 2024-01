Wer bei der Bruchsaler Stadtmeisterschaft die Favoriten sind

Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß. Am 7. Januar (13.30 Uhr) geht es in der Halle der TSG Bruchsal um die Stadtmeisterschaft. Dabei stellt sich die Frage, ob der Verbandsligist 1. FC Bruchsal seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und erneut die Trophäe in die Höhe stemmen kann. Der 1. FCB nimmt neben dem FC Heidelsheim die Favoritenrolle ein.

FSV Büchenau veranstaltet Bruchsaler Stadtmeisterschaft

Tim Mohr vom gastgebenden FSV Büchenau ist sich sicher, dass die Zuschauer spannende Spiele erleben werden. Für den FSV ist die Austragung des Turniers der Start in das Jubiläumsjahr. Dieses Jahr feiert der Verein seinen 40. Geburtstag. „Das Turnier soll ein gutes Omen für unser besonderes Jahr sein“, sagt Mohr. Rund 25 Personen des Vereins sind für einen reibungslosen Turnierverlauf im Einsatz.

Wie der FSV sportlich abschneidet, ist laut Mohr eher zweitrangig. Dennoch wollen sich die Gastgeber so gut wie möglich verkaufen. Die Büchenauer werden mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaften spielen. Chancenlos sieht Mohr den Gastgeber aber nicht. Lediglich Landesligist FC Heidelsheim stuft Mohr als deutlich stärker ein.

Weitere Turniere in Bruchsaler TSG-Halle

Zuletzt verpassten die Heidelsheimer bei einem der größten Hallenturniere in Deutschland in Sindelfingen nur knapp die Endrunde. Neben A-Ligist Büchenau sind die beiden B-Ligisten 1. FC Bruchsal II und FC Obergrombach sowie der SV 62 Bruchsal II aus der C-Klasse in der Gruppe. In der zweiten Gruppe spielen Verbandsligist 1. FC Bruchsal, die A-Ligisten FC Untergrombach, SV 62 Bruchsal und FC Heidelsheim II.

Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für das Finale. Die Zweitplatzierten treten im „kleinen“ Finale gegeneinander an. Das Finale ist auf 17.50 Uhr angesetzt.

Los geht es aber bereits ab 10 Uhr. Dann treten die Alten Herren des SV 62 Bruchsal, 1. FC Bruchsal, DJK Bruchsal, FC Heidelsheim, FC Obergrombach und FC Untergrombach im Turniermodus gegeneinander an. Dazwischen spielen die A-Jugendmannschaften des FC Untergrombach, FC Heidelsheim und 1. FC Bruchsal den Stadtmeister aus.