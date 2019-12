Verletzte nach Buttersäure-Anschlag auf zwei Diskotheken in Lahr

Anzeige

Mithilfe von Buttersäure sollen zwei Männer in zwei benachbarten Clubs im Schwarzwald für Chaos gesorgt haben. Hunderte Menschen mussten die Räume verlassen, mehrere erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Noch am selben Tag durchsuchte der Entschärfungsdienst des LKA eine Wohnung in Oberschopfheim und stellte Chemikalien sicher.

Bei Attacken mit Buttersäure in den Tanzclubs „Fröhlichs Kneipenclub“ und „Mensch Meier“ in Lahr im Schwarzwald sind mehrere Partygäste verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten fünf Personen in der Nacht zum Samstag heftige Reizungen der Augen und Atemwege. Der Polizei zufolge mussten sie in einer Klinik medizinisch behandelt werden.

Club nimmt auf Facebook Stellung

Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Die beiden Clubs sind in einem Gebäudekomplex auf dem Lahrer Flugplatz untergebracht, der sich im Industriegebiet des Ortsteils Hugsweier befindet. Beide Räumlichkeiten wurden geräumt, etwa 500 Leute mussten raus ins Freie. Sanitäter brachten fünf Verletzte ins Krankenhaus. Die Polizei fasste zwei dringend tatverdächtige Männer im Alter von 26 und 34 Jahren.

Der Hintergrund der Attacken war zunächst unklar. „Beamte der Kriminalpolizei haben die Tatorte bereits in den frühen Morgenstunden untersucht. Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Entschärfungsdienst räumt Chemikalien aus Wohnung

Ihm zufolge sollten die beiden festgenommenen Männer zeitnah vernommen werden. Ob die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen will, war dem Sprecher zufolge zunächst noch nicht geklärt. Beamte entnahmen bei den beiden Verdächtigen Blutproben. Außerdem wurden Wohnungsdurchsuchungen veranlasst. Wie ein BNN-Mitarbeiter berichtet, durchsuchte der Entschärfungsdienst des LKA eine Wohnung in Oberschopfheim bei Lahr und brachte Chemikalien aus dem Gebäude.

Ein Anwohner sagte den BNN, dass in dieser Wohnung zwei Studenten leben sollen. Diese Angaben sind von offizieller Seite nicht bestätigt. Die Clubs blieben den Rest der Nacht geschlossen.

Tatverdächtiger aus Auto befreit

Nach Angaben eines Polizeisprechers erfolgte die Razzia nach einem Durchsuchungsbefehl im Zusammenhang mit dem Buttersäureanschlag auf die Diskotheken gegen zwei verdächtige Personen. Die Feuerwehr rückte gegen 3 Uhr in Oberschopfheim an, um einen der Tatverdächtigen aus dem Auto zu befreien, einen weiteren Verdächtigen verhaftete die Polizei in der Wohnung.

Auch Luftgewehr sichergestellt

Weitere Einsatzkräfte folgten dem Sprecher zufolge gegen 4 Uhr, um die Wohnung zu durchsuchen. Die Ermittler stellten als Beweisstücke unter anderem zwei blaue Chemikalien-Kanister sowie ein Luftgewehr aus der Wohnung sicher.

Einsatz beendet

Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet und die Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurück.

Eigentlich ein Ort, um Spaß zu haben: So sieht es im Club aus

In größeren Mengen hat Butansäure, auch „Buttersäure“ genannt, eine ätzende Wirkung und kann Augen sowie Atemwege reizen.

dpa/BNN