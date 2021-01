Vor 50 Jahren gehörten der FC Rastatt 04 und der SC Baden-Baden zu den führenden Teams in der südbadischen Fußball-Szene. Zu Beginn der 1970er-Jahre sicherten sich die beiden Teams aus dem Bezirk Baden-Baden nacheinander den Titel in der damals drittklassigen Ersten Amateurliga.

Es ist zwar schon eine ganze Weile her, aber es gab sie tatsächlich die Zeiten, als sich der SC Freiburg hinter den führenden Clubs des Fußball-Bezirks Baden-Baden anzustellen hatte.

Kaum vorstellbar, dass die Breisgauer, die am Sonntag den FC Bayern München in der Bundesliga herausfordern, zu Anfang der 1970er-Jahre in der damals drittklassigen Ersten Amateurliga dem FC Rastatt 04 und SC Baden-Baden den Vortritt lassen mussten.