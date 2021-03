Vielleicht entscheidet das Los

Ambitionierte Handball-Oberligisten streben Sprung in die Dritte Liga an

Während die Handballer des TVS 1907 Baden-Baden angesichts der aktuellen Entwicklung für die kommende Saison kein Interesse an der Aufnahme in die Dritte Liga zeigen, streben Köndringen/Teningen, Neuhausen/Filder, Söflingen und Bittenfeld II den Sprung nach oben an.