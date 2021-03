Keine Bewerbung für Dritte Liga

Konzentration auf Oberliga: Sandweierer Handballer ziehen Planungssicherheit einer Wundertüte vor

Die Handballer des TVS 1907 Baden-Baden aus dem Stadtteil Sandweier treten in der kommenden Saison in der Oberliga an. Sie nehmen das Angebot, sich um einen Platz in der Dritten Liga zu bewerben, nicht an. Die Gründe sind vielfältig.