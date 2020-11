Im Erdgeschoss des Klinikums Baden-Baden, vorbei an der Pforte und dem Backshop mit Kiosk, beginnt - hinter der blickdichten Glastür am Ende des Ganges - eine andere Welt. Wer sie betritt, ist dem Tod näher, als irgendwo sonst. Nicht dem eigenen – obwohl man das natürlich nie so genau wissen kann – ganz sicher aber dem von Franjo B. (Name geändert).

Seit 96 Stunden liegt der Mann mit dem grauen Bart in einem Zimmer auf der Intensivstation. Als er wegen Corona vor elf Tagen ins Klinikum Mittelbaden eingeliefert wurde, ging es dem 76-Jährigen den Umständen entsprechend schlecht. Aber er war wach, er wusste, was um ihn herum passiert und vielleicht war er sogar hoffnungsvoll, dass man ihm hier auf der eigens eingerichteten Covid-Station im zweiten Obergeschoss wieder auf die Beine helfen würde.