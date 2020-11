Mitten im Teil-Lockdown leuchten einige Baden-Badener Wahrzeichen orange: Das ist keine Kunstaktion zur Aufmunterung im tristen Alltag, sondern ein dringend benötigtes Zeichen gegen Gewalt an Frauen – zumindest wenn es nach den Hilfsorganisationen der Stadt geht.

„Es ist wie beim ersten Lockdown, wenn Frauen mit ihrem Peiniger allein zu Hause sind, trauen sie sich nicht ans Telefon“, berichtet Brigitte Schäuble vom Frauenhaus Baden-Baden/Rastatt. Die jährliche Aktion „Zonta says no“ trifft somit den Zahn der Zeit. „Es ist wichtig, dass so auf das schreiende Unrecht der Frauen aufmerksam gemacht wird“, ergänzt Schäuble.

Mit dem Lichtermeer will der Zonta-Club und Soroptimist International betroffene Frauen und Mädchen ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen und eine Beratungsstelle aufzusuchen. Denn auch der Verein geht davon aus, dass die häusliche Situation in Corona-Zeiten als „Brandbeschleuniger“ wirkt.

Der Mitmach-Effekt ist dieses Jahr besonders groß

Seit 2012 findet der internationale Aktionstag am 25. November statt. Im vergangenen Jahr strahlte nur das Baden-Badener Theater orange. Die Spielstätte ist auch jetzt wieder dabei und teilt auf Nachfrage mit: „Der Zonta-Club Baden-Baden feiert sein 40-jähriges Bestehen. Dies sowie die Tatsache, dass in den coronabedingten Lockdowns besonders viele Frauen zum Opfer häuslicher Gewalt wurden, ist der Grund, dass über das Theater hinaus noch weitere Gebäude in der Stadt angestrahlt werden sollen.“

Auch die Stadt beteiligt sich an der Aktion und hisst anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen die Flagge der Terre des Femmes „Gewaltfrei leben“ am Rathaus. Die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes erinnert jährlich an die Ermordung von drei Freiheitskämpferinnen in Lateinamerika.

Insgesamt 22 Einrichtungen leuchten am Abend von 17 bis 24 Uhr. Mit dabei sind neben dem Theater das Festspielhaus, die Stadtbibliothek, die Friedenskirche, die Trinkhalle und das Cineplex-Kino. Sabine Voß von Zonta hat eine Vermutung, warum dieses Mal so viele dabei sind: „Die Aktion funktioniert kontaktlos, der Mitmach-Effekt ist deswegen aktuell besonders groß.“

Damit ab der Dämmerung alles reibungslos läuft, hat Voß selbst dabei geholfen, die orangenen Plexiglasscheiben über den Lichtstrahlern anzubringen. Weil am Fachmarktzentrum Shopping Cité nicht viel mit Licht gemacht werden kann, findet dort die diesjährige T-Shirt-Aktion statt. An den Fahnenmasten links neben dem Eingang hängen bedruckte Shirts, die auf das Thema Frühverheiratung aufmerksam machen.

Spenden werden dringend benötigt

Der Verein unterstützt außerdem verschiedene Hilfsprojekte in Baden-Baden mit monatlichen Spenden. Unter anderem profitiert Cora Baden-Baden davon. Leska Kaufmann von dem Verein gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt betont, wie wichtig die Aufmerksamkeit und die Spenden seien: „Die Betroffenen wünschen sich einen Ort, den sie aufsuchen können, deswegen haben wir ein Büro und dafür gibt es Auflagen wie Versicherungen, die Geld kosten.“

Gewalt an Frauen In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der (Ex-)Partner der Täter. Insgesamt 301 Frauen sind 2019 durch Mord oder Totschlag durch ihren Partner umgekommen. Das belegen Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. International ist unter anderem die Zwangsverheiratung ein großes Problem. Unicef schätzt, dass jährlich zwölf Millionen Mädchen unter 16 eine Kinderehe eingehen. Zonta International ist einer von vielen Clubs, die am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen auf das Thema aufmerksam machen. Zonta ist ein Service-Club berufstätiger Frauen, der sich weltweit für Frauen einsetzt.

Außerdem leiste der Verein Präventionsarbeit an Schulen und begleite ganz aktuell die Zeugin im Pfadfinder-Prozess. Verschiedene Selbsthilfegruppe von durch Gewalt betroffenen Frauen lägen aktuell wegen Corona auf Eis, bedauert Susanne Cronauer von Cora.

Hilfe gibt es trotz Corona

„Wir nehmen Frauen auf – trotz Corona“, macht hingegen Schäuble vom Frauenhaus deutlich. Sie will nicht, dass die Betroffenen aus Unsicherheit zu Hause bleiben. Im Haus finden die Frauen und ihre Kinder Schutz, sie sollen erst einmal zur Ruhe kommen dürfen. „Viele Frauen kämpfen lange um eine harmonische Beziehung, irgendwann ist es einfach genug“, erklärt Schäuble.

Zonta ruft deswegen auch Privatpersonen auf, ein orangenes Licht leuchten zu lassen. Dafür müssen nur die Fenster mit farbigem Transparentpapier beklebt werden. Voß erklärt: „Ein Licht bedeutet: Der Bewohner hat sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen befasst, er achtet aufmerksam auf sein Umfeld und setzt aktiv ein Zeichen.“