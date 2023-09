Feinschmecker in ganz Mittelbaden freuen sich schon auf den schmackhaften Auftakt zur Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“: Der Baden-Badener Kochverein steht wieder mehrere Tage lang am Herd und an der Theke und serviert seine legendäre Fischsuppe. Diesmal gibt es sogar zwei Ausgabestellen.

Bei Freitag und Samstag, 13. und 14. Oktober, sollten sich Schlemmer aus der Region ein dickes Kreuz in den Kalender machen. Der Kochverein Baden-Baden serviert an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr im 17. Jahr seine legendäre Fischsuppe in der Wagener-Markthalle. Und wie immer gehen auch heuer die gesamten Einnahmen aus dem Suppenverkauf an den guten Zweck: die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“.

Die Fischsuppe ist stets ein wunderbarer Auftakt in die heiße Phase der wohl ältesten Hilfsaktion Mittelbadens, bei der sich Leser des Badischen Tagblatts in Baden-Baden bereits seit 1958 für Bedürftige in der Kurstadt engagieren. Wenn im Rahmen der herbstlichen Genusstage der würzige Duft der üppig mit Edelfisch bestückten Mahlzeit durch die Wagener-Galerie wabert, dann geht damit auch die Botschaft hinaus in die Kurstadt: Das Badische Tagblatt sammelt wieder Spenden für Bedürftige.

Ohne Sie alle wäre diese Hilfsaktion nicht denkbar. Xenia Richters

Vorsitzende des Vereins „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“

Xenia Richters, Vorsitzende des Trägervereins der BT-Hilfsaktion, bringt es bei einem Vortreffen der Köche am „Tatort“ an der Wagener-Fischtheke auf den Punkt: „Ohne Sie alle wäre diese Hilfsaktion nicht denkbar.“ Denn in der Tat ist es so, dass das BT zwar die Werbetrommel rührt und die Verteilung der Spenden an renommierte Hilfsorganisationen in der Stadt managt. Doch dass seit mehr als 60 Jahren stets zu Weihnachten eine stattliche Summe zusammenkommt, die an Menschen in Not verteilt werden kann, dafür sorgen viele engagierte Menschen in der Stadt.

Brenners Park-Hotel engagiert sich für die Aktion

Menschen, wie die Köche, die im Kochverein engagiert sind, haben in der zweiten Oktoberwoche stressige Tage, wenn sie neben ihren normalen Jobs in diversen Küchen dieser Stadt auch noch in der Großküche des Pädagogiums kiloweise Kräuter und Gemüse zu einem edlen Konzentrat verarbeiten und das dann, angereichert mit mehr als 200 Kilo Edelfisch und Hunderten Garnelen, an beiden Tagen der Aktion ausschenken. „Noch im Frühjahr haben wir nicht gewusst, ob es in diesem Jahr wieder klappen wird“, sagt der langjährige Vereinschef Klaus Pfeiffer. „Dann ist das Brenners Park-Hotel als Partner für die Aktion eingesprungen.“ Das sei ein Glücksfall.

Ansonsten ist die altbewährte Truppe von Köchen ebenso wieder mit von der Partie wie der Baden-Badener Winzer Heinz Knapp. Er spendet viele Flaschen seines feinen Weißburgunders vom städtischen Weinberg am Eckberg für die Aktion – „für umme“ natürlich, damit alle Einnahmen aus dem Verkauf des edlen und mit der Fischsuppe hervorragend harmonierenden Tropfens der BT-Aktion zugutekommen.

Baden-Baden ist etwas Besonderes. Franz-Bernhard Wagener

Chef der Wagener-Galerie

Auf die gleiche Weise ist auch die Wagener-Galerie aktiv. Alle Zutaten für die Suppe, das Wasser für den Getränkeverkauf und die Küche in der Markthalle werden für die Aktion kostenlos zur Verfügung gestellt. Er freue sich wirklich von Herzen, dass es auch in diesem Jahr wieder klappe mit der Fischsuppe für den guten Zweck, sagt Einzelhändler Franz-Bernhard Wagener. Mit der Aktion erweise sich: „Baden-Baden ist etwas Besonderes. Was wir hier tun, ist einzigartig.“

Stammkunden kommen aus Karlsruhe, Stuttgart und Offenburg

Diese Einzigartigkeit hat sich im Laufe der Zeit auch in der Region herumgesprochen. Die Fischsuppen-Schlemmer kommen längst nicht mehr nur aus Baden-Baden und Umgebung. Die muntere Köche-Truppe um Klaus Pfeiffer hat mittlerweile eine Menge Stammkundschaft aus Karlsruhe, Offenburg und Stuttgart, die sicherlich auch in diesem Jahr kommt, um Genuss und gute Tat miteinander zu verbinden.

Die BT-Aktion im Überblick „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ ist eine Jahr für Jahr stattfindende Spendenaktion, bei der Leser der Baden-Badener Ausgabe des Badischen Tagblatts mit Aktionen, Veranstaltungen und Spendenzahlungen Geld für die Bedürftigen in Baden-Baden sammeln. Das Geld – im vergangenen Jahr waren es fast 190.000 Euro – wird stets zu Weihnachten in bar an Menschen in Not ausgezahlt. Dass das Geld in die richtigen Hände fließt, dafür sorgen seriöse Hilfsorganisationen vor Ort, wie das Diakonische Werk, der Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt oder der Sozialdienst Katholischer Frauen. In diesem Jahr findet die Aktion, die von einem Trägerverein aus Mitarbeitern des Badischen Tagblatts organisiert und von den Badischen Neuesten Nachrichten unverändert fortgeführt wird, zum 66.. Mal in Folge statt.

Und da der Ansturm auf die heiße Leckerei Jahr für Jahr größer wird, ist in der Wagener-Markthalle in diesem Jahr erstmals auch eine zweite Ausgabestation eingerichtet. Wer die Suppe vor Ort verzehren möchte oder für die Außer-Haus-Mitnahme einen eigenen Behälter mitbringt, wird wie gewohnt mit dem fertigen Produkt an der Fischtheke bedient. Das Gericht zum Aufwärmen im kompostierbaren Einwegbehälter gibt es diesmal aber erstmals auch an der wenige Meter entfernten Suppentheke zu kaufen.

Alle Einnahmen der Aktion fließen in den guten Zweck

Der Warenwert des in der Suppe verarbeiteten Materials liegt bei weit über 20 Euro pro Portion, so die Schätzung der Fachleute am Herd. Der Preis für eine Portion liegt aber bei zwölf Euro. Dafür gibt es mindestens 180 Gramm Edelfisch als Einlage. Für ein Glas Wein werden 3,50 Euro fällig, Wasser kostet 2,50 Euro – wobei alle Einnahmen in den guten Zweck fließen. Wer die Rechnung also aufrunden möchte, tut auch damit etwas Gutes.