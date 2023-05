In Baden-Baden findet am 2. Juni die 100. Ausgabe der Konzertreihe Rhythm & Blues statt. Zum Jubiläum hat sich auch ein Stargast der ersten Stunde angesagt.

Mit einem Staraufgebot an Solisten feiert „Rhythm & Blues“ (R&B) im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden seinen 100. Geburtstag. Die Erfolgsgeschichte dieser Konzertreihe begann am 17. Februar 2005.

Damals waren die Blues-Größen Ron Williams, Harriet Lewis und Tommy Schneller mit am Start. Seitdem ist R&B zu einer festen Institution im Programm der Baden-Baden Events geworden. „Wir spielen fünfmal im Jahr im Runden Saal und einmal mit der Extra-Ausgabe im Bénazetsaal des Kurhauses“, erklärt Ralf Heinrich, Gründer dieser Konzertreihe, bis heute ihr künstlerischer Leiter und Schlagzeuger der Band „The Voyagers“, die jedes Mal die Solisten begleitet.

Der in Krefeld geborene Ausnahme-Schlagzeuger wurde bereits mit 18 Jahren erster Preisträger bei „Jugend jazzt“, einem bundesweit ausgetragenen Musikwettbewerb für Jugendliche. Anschließend absolvierte Schlagzeugstudium an der Folkwang Hochschule Essen. Bereits während des Studiums tourte Ralf Heinrich mit internationalen Künstlern durch die Jazz- und Bluesszene. Dank unzähliger Club- und Festivalauftritte erweiterte er sein musikalisches Netzwerk und der Wunsch, verschiedene Künstler, die sich kannten und schätzten, aber noch nie zusammengearbeitet hatten, gemeinsam auf die Bühne zu bringen, nahm konkrete Formen an.

„Es war die Geburt der R&B-Show“, so der 62-Jährige. Im Auftrag diverser Firmen und Sponsoren stellte er verschiedene Besetzungen für Events zusammen, unter anderem mit namhaften Blues-Solisten wie Spencer Davis, Gene Conners, Albie Donnelly, Angela Brown, Chris Farlowe und Tyree Glenn jr..

1992 traf Ralf Heinrich den Pianisten Walther Uhling, der seit dieser Zeit als Keyboarder und Musical Direktor in der neu gegründeten Band „The Voyagers“ agiert. 2004 kontaktierte ihn die Geschäftsführerin der damaligen Festival Baden-Baden GmbH, Christa Siefert. Sie hatte einige Auftritte seiner R&B Shows gesehen und fragte ihn, ob er sich vorstellen könnte, diese im Kurhaus zu realisieren. „Und ob ich das kann“, war seine Antwort, und so kam es zum ersten Konzert von R&B. Jetzt findet es zum 100. Mal statt, und wir fragten ihn nach dem Geheimnis des Erfolgs.

„Da kommen mehrere Faktoren zusammen“, betont Heinrich. Zum einen die wundervolle Atmosphäre des Aufführungsortes. Dann habe sich eine Fangemeinde entwickelt, die mittlerweile aus ganz Deutschland und dem Elsass käme. Nicht zu vergessen das Programm selbst. „Ich stelle etwas auf die Bühne, das es so noch nicht gegeben hat“, erklärt er.

Jede Show sei durch die Besetzung ein Unikat und der Freiraum, der Platz für Improvisationen ließe, etwas, was gerade in Zeiten musikalischer Normierung sehr wichtig sei: Authentizität und Lebendigkeit. Das käme bei Jung und Alt sehr gut an.

Ron Williams kehrt nach Baden-Baden zurück

Aus Anlass des Jubiläums ist Ron Williams von der ersten Stunde wieder dabei. Mit ihm steht ein Entertainer auf der Bühne, der als Sänger und Schauspieler in verschiedenen Genres zu Hause ist. Außer ihm empfängt Ralf Heinrich weitere Persönlichkeiten der Szene: die Sängerin Carmen Purperhart und den Soulsänger Edward Lee Wade. Die Saxophonisten Susanne Alt, Shootingstar unter den europäischen Saxophonistinnen, und Frank Jacobi, in seiner Jugend ebenfalls erster Preisträger bei „Jugend jazzt“, sowie den Gitarristen Markus Wienstroer.

Mit Begleitung der Band „The Voyagers“ versprechen die Solisten ein Feuerwerk aus Blues, Funk, Jazz und Soul auf der Bühne zu zünden. Das Rhythm & Blues „100. Anniversary Concert“ findet am Freitag, den 2. Juni, ab 20 Uhr, im Bénazetsaal des Kurhauses statt. Tickets bei der Tourist-Information in den Kolonnaden oder unter www.badenbadenevents.de