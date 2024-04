Baden-Badener Sängerin Eva Weis covert Klassiker

Die Baden-Badener Musikerin Eva Weis könnte man noch als Teil des Musikprojektes Eve on Earth kennen. Seit vergangenem Jahr macht sie unter dem Künstlernamen Ava Musik.

Die neueste CD von Weis trägt den Titel „Moondrop“. Im Gespräch mit dieser Redaktion im Kloster Lichtenthal lässt die 57-jährige Sängerin ihre musikalische Karriere Revue passieren: „Ich bin in Pirmasens geboren und schon sehr früh zur Musik gekommen, die Melodien wurden mir quasi in die Wiege gelegt.“ Weis singt nicht nur. Für ihre Musikprojekte spielt sie auch Klavier und Gitarre.

Baden-Badener Sängerin hat einen musikalischen Stammbaum

Ihr Vater Peter Michael Weis war Multiinstrumentalist, ihr Onkel Ken Moule leitete das BBC-Jazzorchester in London. Weis hat weitere musikalische Vorfahren in ihrem Stammbaum vorzuweisen: „Mein Großvater August Weis hatte eine eigene Combo und spielte unter anderem Kaffeehaus-Musik, meine Mutter Christel hatte sich dem klassischen Gesang verschrieben, meine Tante Lieselotte war Sängerin in Bayreuth und Schwester Katja ist auch begeisterte Sängerin“, sagt Weis

Ihr beruflicher Weg zur Musik fing in London an: „Ich habe damals beim Musikstudium in der britischen Hauptstadt bei meiner Tante Vera Moule gelebt, in Frankfurt am Main habe ich danach Jazz und populäre Musik studiert“, sagt Weis. Zwei Jahre habe sie in Israel gelebt. Anschließend sei sie über Karlsruhe nach Baden-Baden gekommen.

Dort lernte sie den Gitarristen und Sänger Hellmut Wendelin Ruder kennen. Zu dieser Zeit sei auch ihr Musikprojekt Eve on Earth entstanden. Die Formation setzt sich aus Weis, Ruder und dem Bassisten Marlow Riley zusammen. 2005 spielte sie gemeinsam mit dem Saxophonisten Peter Lehel ein Konzert in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Bei dem Auftritt griff sie auf die Lieder des Albums „Recht Harmonisch“ zurück.

Weis erinnert sich zurück: „Es war eine jazzig-avantgardistische Grundgesetz-Vertonung und es war eine arbeitsreiche Zeit, wir hatten damals im Jahr circa 50 bis 60 Konzerte“. Ihr Musikprojekt Eve on Earth habe damals die Vision gehabt, eine besondere Verbindung zur Erde herzustellen.

Neues Album von Baden-Badener Sängerin: Im Zeichen von Frieden

Auf der CD „Moondrop“ interpretiert Weis als ihr künstlerisches Alter Ego Ava bekannte Songs wie „Killing Me softly“ oder „Imagine“.

„Von der Idee bis zur Realisierung im Tonstudio und der CD-Produktion verging etwa ein Jahr, in dem ich mit verschiedenen Musikern zusammen arbeitete, bis dieses friedensstiftende Werk entstand“, sagt Weis.

Am 3. Mai um 19 Uhr tritt Ava im Karlsruher Bücherland auf. Am 25. Mai in Aalen im Samocca und am 25. August in Baden-Baden-Lichtenthal im Kassian-Saal. Für Ende des Jahres ist auch ein Konzert in der Spital-Kirche Baden-Baden geplant.