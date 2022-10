Keine Auskunft mehr unter der 115 in Baden-Baden

Zahl der Mitglieder: Derzeit beteiligen sich rund 550 Kommunen an der Behördennummer 115. Damit haben 27,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Zugang zum vollen 115-Service, teilt Britta Beylage-Haarmann. Pressesprecherin des Bundesministeriums des Innern und für Heimat auf Anfrage dieser Redaktion mit. 54 kommunale Service-Center übernehmen die Beantwortung der Fragen.

Entwicklung: Regelmäßig treten weitere große und kleine Kommunen dem 115-Verbund bei, wenngleich die Anzahl der Beitritte auf einem niedrigeren Niveau als in der Anfangsphase der 115 ist. In den letzten zwei Jahren sind weitere 800.000 Bürgerinnen und Bürger an die 115 angebunden worden, so die Ministeriumssprecherin.

Austritte: Seit der Aufnahme des Pilotbetriebs der 115 im Jahr 2009 haben laut Beylage-Haarmann 13 Kommunen die Teilnahme am 115-Verbund beendet. Teilnehmer können nur dann aus dem 115-Verbund austreten, wenn sie dies gegenüber der Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 im Bundesministerium des Innern und für Heimat schriftlich mit einem halben Jahr Vorlaufzeit ankündigen. Sofern seitens der ausgetretenen Kommunen Gründe angeführt wurden, bezogen sich diese auf finanzielle Einsparungen oder es wurde ein zu geringes Anrufvolumen genannt. Niedrige Anrufzahlen bei der 115 seien häufig auf fehlende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort zurückzuführen. Zum 31. Dezember werde ein weiterer Teilnehmer den 115-Verbund verlassen. Grund: geringe Anrufzahlen. (nof)