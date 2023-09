In der gesamten Innenstadt rollte während des New Pop Festivals die Partywelle nach den Live Acts auf den diversen Bühnen im Kurhaus, Theater und Festspielhaus. Die meisten Besucher genossen zuerst bis tief in die Nacht hinein die Atmosphäre auf der Fieserbrücke und im Kurgarten, bevor in die Lounges übergewechselt und häufig bis zum frühen Morgen weitergefeiert wurde.

Stars und Newcomer tummeln sich auf dem „grünen Teppich“ in Baden-Baden

Die große Aftershow-Party des New Pop Festivals fand nicht am roten, sondern am grünen Teppich im Roomers Hotel statt. Zu diesem „Green Carpet“ wurden auch einige Promis erwartet, was einen regen Besucherandrang auslöste.

Doch die angekündigten Stars ließen auf sich warten, das Flair der Innenstadt schien doch zu verlockend, um sich gleich wieder nach Konzertbesuchen davon zu lösen. Nach Mitternacht hieß es dann, so langsam würde sich die Karawane auf den Weg machen, und gegen halb eins Uhr nachts fuhren die ersten Wagen vor.

Der junge Sänger und Songwriter Fred Roberts aus Großbritannien war einer der Ersten, der sich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen stellte. Der Catwalk war für den 20-Jährigen sichtlich kein gewohntes Terrain, obwohl er bereits den Ausnahmestatus als kommender Generation Z-Superstar genießt. Seine Songs erzählen vom emotionalen Chaos des Heranwachsens und er versicherte, das Festival werde einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.

Auch Enie van de Meiklokjes ist beim New Pop Festival dabei

Die isländische Sängerin Ásdís ist den Auftritt vor Fotografen dagegen gewöhnt, ganz entspannt nahm sie immer wieder coole Posen auf dem Teppich ein. Die Teilnehmerin beim Eurovision-Song-Contest plauderte über ihre Wahlheimat Berlin und wie sehr sie es genießt, hier in Baden-Baden dabei sein zu dürfen.

Ausgesprochen sympathisch gab sich Enie van de Meiklokjes, die zusammen mit ihrem Ehemann auftauchte, dem dänischen Musiker Tobias Staerbo. Die vielseitige Moderatorin, die auch schon selbst gesungen hat und als Autorin in Erscheinung trat, hatte für jeden ein nettes Wort und fiel auch durch ihr gewinnendes Lächeln auf.

Erleichterung und ein bisschen Traurigkeit zum Festivalabschluss

Eine neue, dynamische Künstlergeneration vertrat Leon Löwentraut als eigenwilliger Vorreiter, der der Szene neuen Schwung verleiht. Er kommt nicht aus der Musik, sondern verdankt seinen Erfolg seinen abstrakten Gemälden, in denen sich expressive Wucht mit einer gewissen Lässigkeit paart.

Etliche Influencerinnen zeigten ebenfalls Präsenz auf der Party, die eine lange Nacht versprach. Im Roomers war ein delikates Büfett aufgebaut, dem gerne zugesprochen wurde, um sich für die kommenden Stunden zu stärken.

Ein wenig Traurigkeit liegt immer über dem Ausklang des New Pop Festivals nach den letzten Schlussakkorden. Doch bei den Machern Thomas Jung und Gregor Friedel zeigte sich auch große Erleichterung darüber, dass alles wieder gut gelaufen ist.