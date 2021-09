Thomas Gönner wurde am 30. Dezember 1999 in Schramberg geboren. Sein Vater ist Physiotherapeut, seine dänische Mutter Steuerberaterin. Gönner besitzt die dänische und deutsche Staatsbürgerschaft. Er hat einen jüngeren Bruder. 2016 wechselte er an das Pädagogium Baden-Baden, wo er die Oberstufe am Beruflichen Gymnasium mit den Schwerpunkten Pädagogik und Psychologie als Internatsschüler absolvierte. Nach dem Abitur hat er eine Ausbildung als Notarfachangestellter begonnen, sich dagegen entschieden und ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kindertageseinrichtung in Sinzheim-Winden eingelegt. Derzeit arbeitet er als Schulbegleiter für die Lebenshilfe Bühl Achern Baden-Baden. Zudem studiert er Politik, Verwaltungswissenschaft und Soziologie an der Fern-Universität Hagen.

Sein politischer Weg begann im Alter von 14 Jahren als Jugendgemeinderat in seiner damaligen Heimatstadt St. Georgen im Schwarzwald. Sein Engagement setzte er 2016 als Jugendsprecher der Stadt Baden-Baden und 2019 als Sprecher der Grünen Jugend Rastatt/Baden-Baden fort. Er ist derzeit jüngstes Mitglied im Baden-Badener Gemeinderat und Beisitzer im Vorstand der Volkshochschule Baden-Baden. mr