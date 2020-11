Saftig grün lässt die Herbstsonne den Rasen des Hauptplatzes beim Fußballverein Haueneberstein erscheinen, sogar der Bereich vor den Toren ist dicht bewachsen. Ein ungewohnter Anblick Mitte November. „Der Fünfer sieht normalerweise anders aus“, erzählt Dieter Zaum, Vorsitzender und Platzwart in Personalunion. Schuld daran ist der erneute Stillstand im Amateurfußball.

Am 25. Oktober wurde in Haueneberstein zuletzt um Punkte gespielt, die erste Mannschaft unterlag in der Kreisliga A Süd des Bezirks Baden-Baden dem SC Eisental mit 1:3. Wenige Tage später wurde nochmals trainiert, ehe der Südbadische Fußball-Verband den Betrieb zunächst bis Ende November stoppte.

Kurz darauf folgte der Beschluss, dass in diesem Jahr nicht mehr gespielt wird. Wann und in welchem Modus es weitergeht – völlig ungewiss.