Bürgerinitiative plant Bürgerbegehren

Klinik-Neubau auf der Kippe: Baden-Badener Gemeinderat diskutiert demnächst erneut

Der Neubau eines Zentralklinikums in Mittelbaden ist eine heiß umstrittene Angelegenheit. Das Vorhaben soll in Rastatt realisiert werden. Doch seit Monaten steht die Zustimmung der Kurstadt aus. Und Initiativen planen Bürgerbegehren in beiden Städten.