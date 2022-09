Der frühere US-Präsident Barack Obama und Popstars wie Joe Cocker, Anastacia oder Udo Lindenberg haben schon einen Eintrag im Goldenen Buch der Stadt Baden-Baden hinterlassen.

Jetzt ziert eine Seite auch die Signatur von Tino Piontek. Tino Piontek? Dahinter verbirgt sich ein Sachse aus Dresden, der seinen Besuch in der Bäderstadt in allerbester Erinnerung behalten wird.

„Danke New Pop“ hat der 42-Jährige ins Goldene Buch geschrieben. Sein Projekt Purple Disco Machine ist in der Dance-Szene in aller Munde. Obwohl seine Musik international gefragt ist, ist der Name, der dahinter steht, nur wenigen geläufig: eben Tino Piontek.

Am späten Donnerstagabend wurde der Mann im Festspielhaus mit dem „New Pop Award“ des Radiosenders SWR3 gewürdigt und trug sich noch am selben Tag zum ersten Mal in seinem Leben in ein Goldenes Buch ein.

Sänger Tom Odell kehrt nach Baden-Baden zurück

Es war das der Bäderstadt. Gegenüber Oberbürgermeister Dietmar Späth erklärte der Künstler nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung, dass er sich sehr geehrt fühle und eine Rückkehr nach Baden-Baden plane: als Urlauber.

Ein Baden-Baden Rückkehrer ist der britische Sänger Tom Odell. Schon beim Popfestival im Jahr 2013 sang er das Lied „Another Love“, das sich in den vergangenen Wochen in der Ukraine zu einer Hymne für die Hoffnung entwickelte.

Was ist los beim Festival? Die Konzerte: Leony (14 Uhr, Festspielhaus), Malik Harris (17.30 Uhr, Kurhaus), Ray Dalton (19 Uhr, Festspielhaus), Bow Anderson (21 Uhr, Theater), Calum Scott (23 Uhr Kurhaus) - alle Konzerte sind ausverkauft. Live-Übertragung: Die kostenpflichtigen Konzerte werden auf zwei Videoleinwänden in der Stadt übertragen: auf der Fieser-Brücke und im Kurgarten vor dem Säulengang am Kurhaus. Kostenlose Konzerte: Auf der Live-Bühne in der Kurhausmuschel sind heute Auftritte von Popsängerin Sera (18.30 Uhr), des Alternative-Rock-Duos Saint Chaos (20.10 Uhr) und des britischen Singer-Singwriter Moss Kena (22.10 Uhr). Gespräche mit den Künstlern: In der Konzertmuschel talken die SWR3-Moderatoren Sebastian Müller (tagsüber) und Daniela Hilp(abends) mit den Stars des Festivals. Der Zeitplan für den Samstag: Ray Dalton (15,15 Uhr), Leony (15.45 Uhr), Malik Harris (16.15 Uhr), Bow Anderson (16.30 Uhr) und Calum Scott (16.45 Uhr). New-Pop-Meile: Die reicht von der Fieser-Brücke über die Kolonnaden bis vor das Kurhaus. Auf der Brücke gibt es ab 12 Uhr Food & Drinks mit dem Karlsruher Fleischsommelier und Grillpapst Heiko Brath. Auf der Brücke sind zudem Aktionsstände von Partner des Festivals, darunter ein Zugsimulator. Lounges: Die New Pop Lounge in der Trinkhalle hat ab 15 Uhr geöffnet. Die Partynacht mit DJ Eric Wishes + piere percussion beginnt um 22 Uhr. In der Roomers Lounge (Rooftop Bar, ganztägig geöffnet), legt ein DJ von 16 bis 22 Uhr auf. Im Hectors im Kurhaus (ab 12 Uhr geöffnet) ist ab 20 Uhr SWR3 DJane Tatjana Orffee angekündigt. Im Leo’s (ab 12 Uhr geöffnet) gastiert ab 20 Uhr DJ fabioless. In der Sun-Si-Bar (geöffnet ab 21 Uhr) legt ab 22 Uhr DJ D White auf. kam

Hintergrund dafür war sein Auftritt mit dem Song mit einem geliehenen Piano am Bahnhof von Bukarest für ukrainische Flüchtlinge. Ein bewegender Moment.

Auch Odell verewigte sich nach seiner Teilnahme an der Popfestival-TV-Show im Goldenen Buch der Bäderstadt. „It is wonderful to spend time in this beautiful city“, schwärmt der Sänger „von der wundervollen Zeit in dieser schönen Stadt“.

Partystimmung in der Bäderstadt

Partystimmung und Star-Rummel ist auch an diesem Samstag in der Bäderstadt auf der New-Pop-Meile zwischen Fieser-Brücke, den Kolonnaden und dem Kurgarten sowie in den drei Locations Theater, Festspielhaus und Kurhaus angesagt.

Wesentlichen Anteil daran wird voraussichtlich eine junge Dame mit dem Künstlernamen Leony haben. „Leony ist derzeit eine der gefragtesten Künstlerinnen in Deutschland“, sagt ihr Kollege Rea Garvey über die 25-Jährige.

Nach Single-Erfolgen mit den Titeln „Faded Love“ und „Remedy“ arbeite Leony derzeit an ihrem ersten Album. Es soll im nächsten Jahr erscheinen.

„Für mich ist es derzeit sehr spannend“, sagte die Sängerin bei der Aufzeichnung des „Special“ zum Popfestival mit Moderator Garvey im Festspielhaus.

Geschäfte bleiben am Samstag bis 22 Uhr offen

Ihr Konzert ist an diesem Samstagnachmittag das erste von fünf zum Festival-Ausklang. Da sie an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen auch in der Jury der Castingshow „Deutschland such den Superstar“ (DSDS) sitzt, und viele junge Fans hat, wird ab 14 Uhr mit Andrang vor den Videoleinwänden auf der Fieser-Brücke und im Kurgarten gerechnet.

Dort werden die Pop-Konzerte live übertragen. Einer der Bühnenacts am letzten Festivaltag ist zudem Malik Harris, der für Deutschland beim Eurovision Song Contest antrat.

Die Initiative Baden-Baden Innenstadt (BBI) hofft derweil, möglichst viele Festivalbesucher auch in die Innenstadt zu locken. Sie lädt an diesem Samstag zu einem langen Einkaufsabend ein.

Geschäfte dürfen bis 22 Uhr öffnen. Neben dem rund zwei Kilometer langen roten Teppich in der Stadt werden außerdem mehrere Beleuchtungstürme aufgebaut, die einen Teil der historischen Fassaden anstrahlen. Auf zwei Bühnen in der City organisiert die Einzelhändlerinitiative ebenfalls ein Musikprogramm.

Für die Zeit zwischen 17.30 und 22 Uhr, so BBI-Vorstandsmitglied Franz Bernhard Wagener, sind Auftritte von Toni Mogens mit seiner Band sowie dem Marvin Merhofer Trio (auf der Bühne am Leo) sowie dem Sextett Mellow Yellow Dixie Fellows und dem Trio Milissa Zucano (Bühne an der Wagener Galerie) angesagt.