Das jüngste Schreiben des Papstes zur Rolle der Laien in der Katholischen Kirche kommt bei der Basis nicht gut an. „Manchmal bin ich an einem Punkt, da frage ich mich: In welchem Verein bin ich eigentlich?”, kommentiert Karin Oesterle die Verlautbarung aus Rom.

„Es hätte mich allerdings gewundert, wenn es anders gekommen wäre”, macht die Sprecherin des Gemeindeteams der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Lichtental, die zur Seelsorgeeinheit Baden-Baden gehört, ihrer Enttäuschung Luft.

Das Gemeindeteam besteht aus 16 Helfern

Diese ist umso größer, weil die Pfarrgemeinderätin im Auftrag des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger in einer Gruppe die „Pastoral 2030” konzipiert. Dabei geht es vorrangig um die Frage, wie die pastorale Arbeit, vor allem im Hinblick auf Laien, in zehn Jahren aussehen könnte. „Der Bischof sagt: Nutzt eure Spielräume, so lange ihr im Kirchenrecht bleibt”, berichtet Oesterle im Gespräch mit dieser Redaktion.