Personelle Umbrüche bei evangelischer Kirche in Baden-Baden

Bei der evangelischen Kirche in Baden-Baden gibt es einige personelle Umbrüche: Pfarrer Arno Knebel verlässt die Friedensgemeinde, zu der die Stadtteile Oos und Cité, Sandweier und Haueneberstein gehören, zum Sommer. Und zum 1. September hatte Dekan Steffen Mahler erst kürzlich seinen Rückzug vom Amt angekündigt.

Die gute Nachricht: Der seit längerem vakante Posten des Pfarrers der Stadtkirchengemeinde kann nun wieder besetzt werden.

Zum 1. September tritt dort Pfarrer Thomas Müller aus Pforzheim die Nachfolge von Marlene Bender an, die im August vergangenen Jahres in Ruhestand gegangen war. Seine Berufung bestätigte Alexandra Weber, Stellvertretende Pressesprecherin der Evangelischen Landeskirche in Baden auf Anfrage.

Pfarrer Arno Knebel wechselt nach Lörrach

Arno Knebel wiederum tritt zum August seine neue Stelle als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Vorderes kleines Wiesental im Landkreis Lörrach in Südbaden an. „Im 64. Lebensjahr habe ich die Möglichkeit, nochmals neu anzufangen“, freut sich Knebel auf die neuen Aufgaben.

Während und nach der Corona-Pandemie habe er sich die Fragen gestellt: „Wie geht es weiter, was möchte ich noch und auf was kann ich verzichten?“ Dann hätten „bestimmte Konstellationen“ den Ausschlag gegeben, sich zusammen mit seiner Frau Ulrike in Richtung Südschwarzwald neu zu orientieren. Ruhestand komme für ihn noch nicht in Frage. „So lange die Gesundheit mitmacht.“ Pfarrer sei für ihn kein Beruf, sondern Berufung, betont Knebel.

Seit 2011 ist er in Baden-Baden tätig. Zunächst war er als Seelsorger an vier Kliniken eingesetzt, später wurde er auch Beauftragter für Flucht und Integration im Kirchenbezirk Baden-Baden/Rastatt. Seit 2019 ist er Pfarrer der Friedensgemeinde. Dort fiel unter anderem der Bau des neuen Gemeindehauses in seine Amtszeit. Seine Verabschiedung sei für Sonntag, 10. Juli, geplant.

Knebels Weggang aus Baden-Baden kommt nicht überraschend

Martin Wittke, Vorsitzender des Ältestenkreises der Friedensgemeinde, bedauert den Weggang Knebels: „Er ist in der Gemeinde ja gut angekommen. Aber es ist, wie es ist.“

Ganz überraschend sei die Entscheidung nicht gekommen, dass Knebel nochmals eine neue Aufgabe suchen werde. An der Nachfolge werde hinter den Kulissen schon fleißig gearbeitet. „Wir sind aktiv. Es ist am Laufen und es sieht ganz gut aus“, zeigt sich Wittke optimistisch, dass es bald einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben wird. Eine Vakanz werde nicht zu verhindern sein.

„Im Augenblick werden hier aussichtsreiche Gespräche geführt. Wir hoffen, dass es noch vor den Sommerferien Klarheit gibt. Ab 1. Juli übernimmt Schuldekan Helmut Mödritzer die Vakanzverwaltung“, teilt dazu Pressesprecherin Weber mit.

Auch an der Nachfolge für den scheidenden Dekan Steffen Mahler werde bereits gearbeitet. „Die Stelle wird im Gesetzes- und Verordnungsblatt ausgeschrieben“, so Weber: „Interessensbekundungen gehen an die Landesbischöfin, bei der auch das Vorschlagsrecht liegt. Hat die Landesbischöfin Kandidierende gefunden, macht sie der Bezirkssynode einen Wahlvorschlag. Diese wählt dann. In der Vakanzzeit vertritt Dekanstellvertreterin Pfarrerin Ute Jäger-Fleming, unterstützt von Schuldekan Helmut Mödritzer.“

Dekan Steffen Mahler gibt Amt auf

Mahler, der sein Amt im Kirchenbezirk Baden-Baden/Rastatt erst im März 2021 angetreten hatte, gab Ende Mai bekannt, dieses schon wieder aufgeben zu wollen. Zur Begründung hieß es, dass „die Passung zwischen dem Zuschnitt und den Anforderungen des Dekansamtes und ihm als Person nicht im erforderlichen Maß gegeben“ sei.

Deshalb habe er sich dafür entschieden, das Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt niederzulegen. Mahler hatte 2021 die Nachfolge des langjährigen Dekans Thomas Jammerthal angetreten, der zum Oberkirchenrat nach Karlsruhe gewechselt ist. Am Dekanatsamt hängt auch die Neuausrichtung der evangelischen Kirche vor dem Hintergrund von Mitgliederschwund und immer enger werdenden finanziellen Spielräumen.

Etwas holprig verlief auch die Neubesetzung der Pfarrstelle für die Stadtkirchengemeinde. Zwei Bewerber, eine Frau und ein Mann, waren nach ihren jeweiligen Vorstellungsgottesdiensten vor der Gemeinde nicht zum Zuge gekommen. Daraufhin hatte der Oberkirchenrat Pfarrer Thomas Müller aus Pforzheim vorgeschlagen, der sich im Februar der Gemeinde vorgestellt hat und nun im September nach Baden-Baden wechselt.