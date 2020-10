Pfadfinder-Prozess in Baden-Baden: Weitere Missbrauchsopfer melden sich

„Wenn ich könnte, würde ich dem Herrn hinter mir auf der Anklagebank mal so richtig eine in die Fresse hauen.“ Die Wut ist dem offensichtlich etablierten und gut situierten Mann im dunklen Business-Anzug am Donnerstag deutlich anzumerken. Über 30 Jahre lang hatte er das, was ihm als junger Pfadfinder in Baden-Baden zugestoßen war, tief in seiner Erinnerung vergraben.

Vor wenigen Tagen dann brachte ein Zeitungsartikel über den derzeit vor dem Landgericht in Baden-Baden laufenden Vergewaltigungsprozess gegen Pfadfinderleiter Dieter K. alles ganz schlagartig wieder ans Licht. „Plötzlich waren die Bilder wieder ganz klar vor mir“, sagte der 45-Jährige.