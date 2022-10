Schlittschuhläufer in Baden-Baden flitzen über recycelbares „Öko-Eis“

Dauer: Die Eislaufbahn auf dem Baden-Badener Augustaplatz startet am 18. November um 17 Uhr mit einer Show von Eis-Artisten des Europa-Parks Rust. Sie ist anschließend rund sieben Wochen bis zum 8. Januar in Betrieb: Montag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr. In den Weihnachtsferien (21. Dezember bis 8. Januar) täglich ab 11 Uhr. Weitere Infos unter www.eisarena-baden-baden.de.

Neue Technik: Nach Angaben der Hersteller-Firma Glice handelt es sich bei ihrem Produkt für Eislaufbahnen um einen Quantensprung in der Kunststoffeis-Technologie. Es biete ein optimales Verhältnis zwischen Griffigkeit und Gleitfähigkeit. Dank der mit hochgradig gleitfähigen Substanzen versehenen Molekularstruktur verfüge das Material über den niedrigsten Reibungskoeffizienten in der Kunststoffeis-Industrie. Es garantiere nicht nur einen sehr guten Gleitfaktor. Die Schlittschuhläufer profitierten zudem davon, dass sie ihre Schlittschuhe weniger häufig nachschärfen müssten. mr