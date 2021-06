Kuckuck-Award für Event-Koch Ronny Loll aus Baden-Baden

Als er vor fünf Jahren damit startete, sah er sein Projekt „tafelvine“ noch als Experiment. Inzwischen repräsentiert der Wahl-Baden-Badener Event-Koch Ronny Loll eine Erfolgsgeschichte.

Seine Idee, jeweils zu den Weinen eines Winzers vor Ort im Weinberg ein siebengängiges Menü aus möglichst regionalen Zutaten für bis zu 80 Gäste zu kochen, ist jetzt als „Genusserlebnis des Jahres“ mit einem Kuckuck-Award bedacht worden. Dahinter verbirgt sich eine Auszeichnung für kreative und innovative Gastgeber.

Als ein Vertreter der Schwarzwald Tourismus GmbH Ronny Loll die Nachricht am Telefon übermittelte, saß der gerade mit seiner Frau und dem kleinen Sohn bei Kartoffeln und Quark. „Es hat mich riesig gefreut, dass das so wahrgenommen wird.“

Auf die Preisverleihung, die wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nur digital über die Bühne ging, stimmten sich Loll und seine Frau mit einem Hugo ein: dem bekannten Longdrink aus Prosecco, Holunderblüten-Sirup, frischer Minze und Mineralwasser.

Preis bekommt einen Ehrenplatz

Was ihn besonders frohlocken lässt, ist die Tatsache, dass er sich nicht selbst um den Award beworben habe, sondern vorgeschlagen wurde. Der Preis, eine speziell gefertigte Kuckucksuhr, bekomme in der Wohnung in Baden-Baden deshalb auch „einen Ehrenplatz“.

Mit „tafelvine“ hat Loll, der schon mit TV-Köchen wie Johann Lafer, Sarah Wiener, Cornelia Poletto und Tim Mälzer zusammen arbeitete, nicht das erste Mal Grund zum Feiern.

Vor drei Jahren wurde seine Idee mit dem Weintourismus-Preis des Weinbauverbandes und der Tourismus-Marketing GmbH des Landes Baden-Württemberg gewürdigt.

Trotz Pandemie war Genuss-Event möglich

Trotz Corona konnte Loll sein Wein-Genuss-Event im vergangenen Sommer anbieten. „Wir hatten Glück“, resümiert der Kochprofi aus Mecklenburg-Vorpommern, der vor sechs Jahren mit seiner Frau an die Oos zog.

Die zugelassene Personenzahl bei „tafelvine“ habe jeweils unter der Höchstgrenze der damaligen Pandemie-Verordnung gelegen.

Was ist der Kuckuck-Award? Der Schwarzwald ist ein Paradies für Freunde des guten Essens. Mit dem Kuckuck-Award zeichnet die Schwarzwald Tourismus GmbH Gastgeber aus, die besonderes Engagement und Innovationskraft beweisen. Es geht dabei vor allem um die Menschen dahinter, die auch mit Regionalität und Einfallsreichtum ihre Gäste begeistern, teilt der Verband mit Sitz in Freiburg mit. Er vertritt als Dach- und Marketingorganisation die touristischen Interessen von 321 Städten und Gemeinden, zwölf Land- und vier Stadtkreisen. Erstmals wurde der Genuss-Award, eine speziell gestaltete Kuckucksuhr, im Jahr 2019 vergeben. Der Preis wird in sechs Kategorien verliehen: Restaurant des Jahres, Nest des Jahres, Ausflugslokal des Jahres, Café des Jahres, Hof des Jahres und Genusserlebnis des Jahres. Für die zuletzt nominierten insgesamt 124 Betriebe waren über 45.000 Stimmen abgegeben worden. Zudem vergibt eine 14-köpfige Jury einen Ehrenpreis, der heuer an den Gastronomen Hotelier Meinrad Schmiederer und sein Team vom Hotel Dollenberg in Bad Peterstral-Griesbach ging. kam

Mittlerweile hat Loll für „tafelvine“ schon Stammgäste, die das Menü nicht nur bei einem Termin vor Ort im Weinberg genießen.

Immer wieder bekommt er dabei zu hören, dass es von Ort zu Ort anders schmecke. Das liegt aber nicht an Änderungen, die der Koch an den Speisen vornimmt. Loll hat eine andere Erklärung: „Das liegt am Wein!“

Das ist mit ein Grund dafür, dass der Kochprofi für sein Genuss-Event immer wieder neue Winzer sucht, die ihre Reben auf unterschiedlichsten Anbauflächen hegen.

Region erleben und schmecken

Als er nach Baden-Baden zog, dachte Loll auch darüber nach, was die Region als besonderes Erlebnis bieten könne, das sich von Events in Metropolen wie etwa Berlin, Hamburg oder München abheben.

Dabei kam ihm die Idee zu „tafelvine“: in den Reben essen. Mit Winzerfamilien hat er das Konzept verfeinert und der Erfolg gibt ihm recht. „Ich glaube, nur so kann man eine Region erleben, fühlen und schmecken lernen.“

Genussmomente verbinden

In diesem Jahr gastiert er mit seiner mobilen Küche jeweils an zwei Abend bei sechs Winzern zwischen Baden-Baden und Eichstetten am Kaiserstuhl. Dann sitzen oft Touristen und Einheimische an einem Tisch.

Dazu trägt auch die Atmosphäre an den festlich gedeckten Tischen zwischen den Reben bei: Meist kann der Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen schweifen.

Kulinarische Weltreise im Weinberg

Kreativ war Loll auch bei Auswahl für das Menü in diesem Sommer. Eigentlich sei er ja sehr dem Schwarzwald verbunden, betont der Kochkünstler.

Aber die Reise-Einschränkungen wegen der Pandemie brachten ihn auf die Idee zu einer kulinarischen Weltreise im heimischen Weinberg.

Nicht wirklich reisen zu können, so seine Überlegung, sei ja kein Hindernis, Gerichte aus aller Welt genießen zu können. „Ich habe die Gerichte mitgebracht, die mich auf meinen Reisen und meiner Arbeit im Ausland besonders begeisterten.“

Buttermilchsuppe aus Russland

Zum Beispiel „Okraschka“ – eine kalte Buttermilchsuppe, die Loll vor zwei Jahren bei einem Besuch in St. Petersburg erstmals kostete.

Aus Argentinien hat er die Lieblingsspeise seiner Frau, die ein Jahr in dem Land in Südamerika lebte, auf der Speisekarte: Matambre – eine Roulade, die eigentlich aus Rindfleisch gemacht wird. Loll rollt sie für „tafelvine“ aus Wildschweinfleisch.

Ich habe den schönsten Arbeitsplatz. Ronny Loll Eventkoch

Ferner serviert er unter anderem aus Thailand Linsencurry, aus den USA einen Pilzburger mit Brioche, Trüffelbutter, Champignon, Bergkäse, Portweinzwiebel sowie Kapernmayonaise und aus Italien Parmagina (Auberginenlasagne).

Trotz all seiner Kochroutine ist Loll bei jeder seiner Veranstaltungen nicht frei von Lampenfieber. „Es kann immer mal was anbrennen“, räumt er ein.

Das halte stets die Spannung hoch. Seine Leidenschaft fürs Kochen leider darunter aber überhaupt nicht – auch nicht in der mobilen Küche im Weinberg: „Ich habe den schönsten Arbeitsplatz“, schwärmt Loll.