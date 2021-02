Wie viele andere Institutionen ist das Spielcasino während des Lockdowns komplett geschlossen. Nach Auskunft von Direktor Thomas Schindler sind etwa 80 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Die Bilanz des ersten Halbjahres 2020 zeige, dass die Spielbank etwa ein Drittel weniger Erlöse hatte als im Vorjahreszeitraum.

Die Einbußen seien im Jahresverlauf nicht aufzuholen, zumal die Bedingungen sich veränderten: In Deutschland falle die Pandemie zeitlich zufällig mit der Duldung der virtuellen Casinos zusammen.

Eine Spielbank wie Baden-Baden hat Schindler zufolge derzeit keine Öffentlichkeit. Sie dürfe nicht zeigen, was sie kann. Das Coronavirus spiele so dem Glücksspiel aus Online-Distanz in die Karten, zumal die Anbieter dafür werben würden.