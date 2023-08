Stadtbibliothek Baden-Baden: Das erwartet Leseratten im Herbst

Mit einer besonderen Bilderbuchaktion für Erstklässler, der Preisverleihung „Heiß auf Lesen“, einer Architekturführung im Rahmen des Tages des offenen Denkmals sowie zahlreichen Vorträgen und Lesungen für Kinder und Erwachsene startet die Stadtbibliothek Baden-Baden in den Herbst. Ein Überblick.

Tag des offenen Denkmals: Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals haben am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr Stadtbibliothek und Muße-Literaturmuseum geöffnet. Von 11.30 bis 12.30 Uhr leitet Bibliotheksleiterin Sigrid Münch eine Architektur-Führung unter dem Titel „1834 – 1898 – 2011. Denkmalschutz und Nutzung am Beispiel der Stadtbibliothek“.

Von 14 bis 15 Uhr schließt sich eine Führung durch das Muße-Literaturmuseum an. Anmeldung erforderlich.

Interkulturelle Woche (ab sechs Jahren): Für Kinder gibt es im Rahmen der Interkulturellen Woche am Freitag, 29. September, gleich zwei Programmpunkte: Bei „Lego grenzenlos“ werden von 14 bis 16 Uhr aus vielen verschiedenen Lego-Steinen bunte Fantasiewelten gebaut. Preis: drei Euro. Anmeldung erforderlich.

Von 16 bis 17 Uhr folgt eine „Bilderbuchaktion weltweit“, bei der Kinder in fernen Ländern kennengelernt werden. Wie leben sie? Was essen und spielen sie? Welche Sprache sprechen sie? Gebastelt wird auch. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich.

„Heiß auf Lesen“ endet am 14. September

Preisverleihung „Heiß auf Lesen“: Schüler der 2. bis 8. Klassen, die in den Sommerferien Bücher gelesen und das Lese-Logbuch von „Heiß auf Lesen“ bis 14. September ausgefüllt abgegeben haben, nehmen am Freitag, 15. September, 16 Uhr an der abschließenden Preisverleihung teil. Auch diejenigen, die nicht anwesend sein können, erhalten einen Preis. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich.

Leseaktionen für Grundschüler

Bilderbuchaktion „Spezial Erstklässler“: Um den neuen Erstklässlern die Wartezeit bis zum Schulbeginn zu versüßen, gibt es am Donnerstag, 14. September, von 15 bis 17 Uhr ein „Spezial Erstklässler“ mit bunten Geschichten und Wort-Spielereien zum Mitmachen. Eine Schnitzeljagd darf dabei nicht fehlen. Eintritt: drei Euro. Anmeldung erforderlich.

Lesewelten (für Kinder der 1. und 2. Klassen): Literaturpädagogin Petra Grobecker und Handpuppe Pelle präsentieren am Freitag, 13. Oktober, 16 bis 17 Uhr Gedichte und Geschichten zum Lesen lernen, Mitmachen und Spaß haben. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich.

Auf Spielplätzen Geschichten lauschen

Lesen im Grünen (junge Familien): Bei der Vorleseaktion der Stadtbibliothek auf Baden-Badener Spielplätzen können junge Familien gemütlich auf Picknickdecken sitzen und den bunten Geschichten lauschen, die vorgelesen werden. Auf die Kinder warten zudem kleine Spiele und Reime. Die kostenlosen Termine finden jeweils donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr statt:

7. September, Spielplatz „Alte Tongrube“ in Steinbach

14. September, Garten-Spielplatz bei der Ooser Festhalle

21. September, Spielplatz Grießmattenstraße in Haueneberstein

28. September, Spielplatz „Reise um die Welt“ im Briegelacker.

Vorlesereisen in Fremdsprachen und auf Deutsch

Fremdsprachige Lesereisen (ab drei Jahren): Nach den Ferien geht es auch mit den kostenlosen fremdsprachigen Lesereisen für Kinder weiter. Folgende Termine sind vorgesehen:

Deutsch-Französische Vorlesereise am Samstag, 16. September, 11 bis 11.30 Uhr

Russische Vorlesereise am Freitag, 6. Oktober, 16 bis 17 Uhr

Deutsch-Türkische Vorlesereise am Samstag, 7. Oktober, 11 bis 11.30 Uhr

Deutsch-Spanische Vorlesereise am 14. Oktober, 11 bis 11.30 Uhr

Deutsch-Französische Vorlesereise am Samstag, 21. Oktober, 11 bis 11.30 Uhr.

Vorlesereise (ab drei Jahren): An jedem 4. Samstag im Monat lesen Mitglieder des Vereins „Leselust in Baden“ in bunter Themen- und Stimmenvielfalt Vorlesegeschichten vor. So auch am Samstag, 23. September, und 28. Oktober, 11 bis 11.30 Uhr. Eintritt frei.

Bilderbuchaktion (ab drei Jahren): Ob als Bilderbuchkino, Kamishibai oder Puppenspiel: Am Freitag, 29. September, und 27. Oktober, 16 bis 17 Uhr sind Kinder ab drei Jahren eingeladen zum Zuhören, Spielen, Basteln, Singen rund um eine Geschichte. Mit und ohne Eltern. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich.

Autorenlesung und Kindercafé

Lesung für Kinder: Gedichte aus ihrem Werk „Piratenspatzen“ liest Andrea Karimés am Dienstag, 17. Oktober, 10.30 Uhr. Die kreative Reise in vergnügliche Sprachwelten beinhaltet 13 Sprachen, assoziative Wortspielereien, Fantasiewörter, Zungenbrecher, Alliterationen und Reime. Eintritt: zwei Euro. Anmeldung erforderlich.

Internationales Kindercafé: Bilinguale Familien sind am Samstag, 23. September, von 12 bis 13 Uhr zum Internationalen Kindercafé eingeladen. Eintritt frei.

Im „Maker Space“ darf wieder mit Lego experimentiert werden

„Maker Space“ (ab acht Jahren): Auch mit der offenen Mitmach-Werkstatt „Maker Space“ rund um Lego, Bauen und Experimentieren für Kinder geht es nach den Sommerferien weiter. Termine sind freitags am 29. September sowie 13. und 27. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Eintritt: drei Euro. Anmeldung erforderlich.

Großer Bücherflohmarkt der Bibliotheksgesellschaft

Bücherflohmarkt: Einen großen Bücherflohmarkt veranstaltet die Bibliotheksgesellschaft am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. September von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 30. September von 10 bis 14 Uhr.

Vorträge über Hans Christian Andersen, afrikanische Literatur und Abenteuerreisen

Vorträge: Heinrich Detering und Lisa Kunze referieren in der Reihe „Spuren“ am Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr über Hans Christian Andersen in Baden-Baden. Eintritt: sechs Euro. Anmeldung erforderlich.

In der Reihe Afrikanische Literaturen stellen Felix und Sika Aithnard am Mittwoch, 18. Oktober, 19.30 Uhr die Trilogie „Aufbrechen – Verleugnen - Überleben“ von Tsitsi Dangarembga über den zähen Kampf des Dorfmädchens Tamba um Bildung vor. Eintritt: sechs Euro. Anmeldung erforderlich.

Von ihren Reisen rund um die Welt und über das Erlebte abseits touristischer Trampelpfade mit dem Rucksack oder dem Expeditionsmobil berichtet Heidi Metzmeier am Dienstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr in „Unter demselben Himmel“. Eintritt: sechs Euro. Anmeldung erforderlich.

Bade-Anekdoten zum Schmunzeln im Muße-Literaturmuseum

Führungen Muße-Museum: Führung durch das Muße-Literaturmuseum unter dem Titel „Baden-Baden in der Weltliteratur – die Welt der Literatur in Baden-Baden“ mit mittelalterlichen Bade-Anekdoten zum Schmunzeln finden an folgenden Terminen statt:

Freitag, 8. September, 16 Uhr

Sonntag, 10. September, 14 Uhr

Mittwoch, 20. September, 16 Uhr

Donnerstag, 28. September, 16 Uhr

Freitag, 6. Oktober, 16 Uhr

Samstag, 14. Oktober, 11.30 Uhr

Mittwoch, 18. Oktober, 16 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober, 16 Uhr.

Eintritt: zehn Euro. Anmeldung erforderlich.

Literaturkreis bespricht „Mann und das Meer“

Literaturkreis: Der Gesprächskreis der Baden-Badener Bibliotheksgesellschaft spricht am Dienstag, 12. September, 15.30 bis 17.30 Uhr über die erzählende Biografie „Mann und das Meer – Thomas Mann und die Liebe seines Lebens“ von Volker Weidermann. Das Buch, das am Folgetermin, 10. Oktober, besprochen wird, steht noch nicht fest. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich.

Anmeldung per E-Mail oder Telefon

Anmeldungen: Eine Anmeldung für die oben genannten Veranstaltungen ist per E-Mail an stadtbibliothek@baden-baden.de oder per Telefon unter (07221) 93-2260 möglich.