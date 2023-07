Marc Culas strahlt übers ganze Gesicht. „Der Wettergott ist uns wieder hold“, freut sich der Organisator des Oldtimer-Meetings in Baden-Baden. Die Regenwahrscheinlichkeit sei für das Wochenende gleich null. Das sage jedenfalls die Wettervorschau der Ballonfahrer voraus.

Beste Voraussetzungen also für die 46. Auflage der Oldtimer-Schau vom 7. bis 9. Juli im Kurgarten der Bäderstadt. Mit 370 historischen Fahrzeugen verbucht das Meeting laut Culas eine Rekordbeteiligung. „Wir haben die letzten Plätze im Kurpark für die Autos herausgequetscht.“

Ein seltener Oldtimer vor dem Kurhaus

Ein Schmuckstück präsentiert Culas der örtlichen Presse bereits bei der Vorstellung des Meeting-Programms am Mittwoch vor dem Kurhaus: ein Porsche 356 aus dem Jahr 1956. Der Kenner erkennt an der seitlichen Aufschrift „Speedster D“, dass dieser Porsche ein ganz besonderes Exemplar ist. Beim Kutschenbauer Drauz („D“) in Heilbronn wurden lediglich 90 dieser Autos mit der Sonderkarosserie gebaut, erläutert Culas.

Die Marke Porsche steht beim Meeting als Ehrengastmarke im Blickpunkt. 75 Porsche werden zum 75. Porsche-Geburtstag am Wochenende in Baden-Baden zu sehen sein. Darunter ein 959er P. Davon wurden zwischen 1987 und 1988 nur 292 Exemplare in Serie gebaut.

Mit rund 750.000 D-Mark (380.000 Euro) kostete der Sportwagen schon damals ein Vermögen. Heute beträgt der Wert weit über eine Million Euro, berichtet Christian Schuder vom Porschezentrum Baden-Baden. Ein weiterer 959er war bei Rallyes im Einsatz. Gefeiert wird zudem der 60. Geburtstag des Porsche 911 – ein Mythos.

Ein Rennwagen der ersten Stunde ist hingegen der Bugatti Typ 5 aus dem Jahr 1903. Die 13 Liter Hubraum werden wohl nicht zu überhören sein. Der Verbrauch? „Ein Liter – auf einen Kilometer“, berichtet Oldtimer-Kenner Culas. Der Besitzer „parkt“ sein außergewöhnliches Exemplar ansonsten im Technikmuseum in Speyer. Von diesem Bugatti wurden nur zwei Stück gebaut.

Zu Meeting-Hinguckern werden sich sicher auch die drei Modelle des Adenauer-Mercedes entwickeln: Präsentiert wird eine Langversion – die Regierungslimousine, zudem eine Kurzversion und ein Coupé des legendären Mercedes-Benz 300. Mit Blick auf den vor 60 Jahren zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Élysée-Vertrags werden noch zwei Citroen DS daneben ausgestellt. Darunter einer mit Standarte – also die Variante der Regierungslimousine.

Die Vorbereitungen für den Vertrag hatten Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein französischer Kollege Charles de Gaulle ein Jahr zuvor in Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden getroffen. „Die deutsch-französische Freundschaft wird im Kurpark Rad an Rad präsentiert“, sagt Culas.

Den Besuchern des Meetings verspricht er „eine Vielfalt an Marken und Modellen“. Auf dem Gelände kann deshalb ein Messerschmidt Kabinenroller neben einem Rolls-Royce stehen. „Wir sind eine wertige, aber keine elitäre Veranstaltung“, beschreibt Culas den Charakter des Meetings. Die Oldtimer-Familie sei zudem eine große Familie.

Rahmenprogramm mit Modenschauen

Die kann sich auf ein buntes Rahmenprogramm mit Modenschauen, Big-Band-Konzerten und Kulinarisches freuen. Stimmungsvoll soll es auch abends werden. Rund 2.000 Lampions sollen den Kurpark in ein besonderes Licht setzen. „Das Oldtimer-Meeting ist ein Ort der Lebensfreude“, meint der Organisator.

Die schönsten Fahrzeuge werden mit 120 Pokalen in insgesamt 15 Kategorien gewürdigt. Darunter ist auch ein Pokal der Badischen Neuesten Nachrichten. Die Tageszeitung ist zudem Medienpartner des Oldtimer-Meetings. Am BNN-Stand werden am Samstag und am Sonntag zahlreiche Experten in Gesprächsrunden Rede und Antwort stehen. Unter anderem geht es um die „Leidenschaft Porsche“ und den Tourismus-Standort Baden-Baden.

Neu ist ein Pokal für den interessantesten Reisewagen. Gestiftet wird er von der Initiative „We love Baden-Baden“. Dahinter stehen Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen sowie Vertreter anderer Branchen. Sie wollen die Initiative Baden-Baden Innenstadt (BBI) beleben. „Wir alle profitieren von der Marke Baden-Baden“, sagt sich Culas. 60 der zu den schönsten gekürten Oldtimer starten am Sonntag um 17.30 Uhr zu einem Korso durch die Stadt und kehren zur Prämierung in die Kaiserallee zurück.

Pop-Art-Künstler gestaltet Oldtimer-Meeting-Plakat

Das Meeting-Plakat mit Porsche und Kurhaus als Motiv stammt von dem Pop-Art-Künstler Bernd Luz. Das Bild ziert auch den Titel des Programmhefts. Die Werke von Luz sind außerdem in Büchern sowie Kalendern veröffentlicht und wurden in zahlreichen Ausstellungen präsentiert. Am Samstag und Sonntag wird Luz im Wandelgang der Trinkhalle Plakate signieren. Die Auflage liegt bei 1.000 Stück. Der Erlös aus dem Verkauf geht laut Culas an den ukrainischen Automobilclub in Kiew.