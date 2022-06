Unwetter zieht über Region: Große Schäden in Baden-Baden

In der Nacht auf Montag ist ein Unwetter über Mittelbaden und die Rheinebene gezogen. Etliche Bäume wurden entwurzelt, in Sandweier wurde das Dach einer Firma abgedeckt. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Das Unwetter hat vor allem im Großraum Baden-Baden gewütet und Schäden hinterlassen.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, wurden mehrere Bäume entwurzelt und Schilder umgeweht, die von der Feuerwehr beseitigt werden mussten. Verletzte gab es aber keine, so ein Sprecher.

Sturm deckt Dach einer Firma ab

Ein größeres Ereignis gab es im Baden-Badener Stadtteil Sandweier. Dort deckte der Sturm das Dach eines Elektro-Großhandels ab, Regen gelang ins Innere des Gebäudes. Die umherfliegenden Dachteile landeten auf Feldern.

Personenschaden gab es keinen, dafür ist der Schaden am Inventar umso größer. Laut Polizeiangaben beläuft sich dieser auf mehrere hunderttausend Euro.

Weitere Schäden gab es auf Zufahrt zum Wasserwerk in Sandweier. Auch Teile des Radweges von Sandweier nach Iffezheim waren betroffen.

Die Einsatzkräfte waren teils bis Montagmittag im Einsatz. Die Ausfahrt der A5 in Baden-Baden von Karlsruhe kommend war in Richtung Iffezheim am Morgen wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Die Autobahnmeisterei musste in der Ein-und Ausfahrt Sturmschäden beseitigen.

In Friesenheim schlägt Blitz in Wohnhaus ein

Auch im Ortenaukreis hinterließ das Gewitter seine Spuren. In Friesenheim ist ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses eingeschlagen und hat diesen in Brand gesetzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

In Hügelsheim stürzte ein Baum um, mehrere herabfallende Ziegel beschädigten zahlreiche Autos und in Rheinau-Helmlingen ist ein Blitz in einen großen Baum eingeschlagen. Der brennende Baum wurde von der Feuerwehr gelöscht und dann gefällt.