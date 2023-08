Die Sonderausstellung „Feuer in der Stadt“ ist noch bis zum 27. August im Stadtmuseum in Baden-Baden zu sehen. An den kommenden Wochenenden finden Vorführungen der Feuerwehr statt. Auch für die Kinder gibt es Mitmachaktionen.

Noch einmal geben sie alles – die Macher der Sonderausstellung „Feuer in der Stadt“, die noch bis zum 27. August im Stadtmuseum zu sehen ist und das 175-jährige Jubiläum der Feuerwehr Baden-Baden würdigt.

Interessenten von Jung bis Alt hat die bereits mehrere Monate andauernde Veranstaltung schon angelockt, freut sich Museumsleiterin Heike Kronenwett. Sie schwärmt zugleich von der sehr guten Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Feuerwehr und deren Engagement.

Das habe mehr als einmal für echte Action im und um das Museum gesorgt. Und das werde in den nächsten Tagen auch so bleiben, kündigt Kommandant Christian Pilardeaux an.

Feuerwehr Baden-Baden widmet sich jeden Samstag einem speziellen Thema

An den kommenden vier Samstagen werde es jeweils zwischen 11 und 17 Uhr noch einmal richtig rund gehen. Den Auftakt machen am 5. August die Höhenretter. Sie stellen nicht nur ihr Equipment vor, sondern werden zur Veranschaulichung auch einen bruchgelandeten Gleitschirm aus misslicher Lage befreien. Am Folgewochenende ist das Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort und kann erkundet werden.

Am 19. August dreht sich alles um den Brandschutz und die Branderziehung, während am 26. August technische Hilfeleistungen gezeigt werden, etwa das Aufbrechen einer Übungstür oder auch der Einsatz von hydraulischen Werkzeugen an einem Pkw. „Parallel führen Mitglieder der Berufsfeuerwehr durch die Ausstellung“, erläutert Kommandant Pilardeaux.

„Das ist aber noch lange nicht alles“, freut sich Kuratorin Katja Mikolajczak auf zwei pädagogische Angebote, die dank der Mitwirkung des Vereins Leselust und der AWO auf die Beine gestellt werden konnten. So lädt das AWO-Ferienprogramm am 9. August zusammen mit dem Feuerwehrhund Flori ein zur Spurensuche. „Da ist sicher wieder richtig viel los“, begeistert sich die Kuratorin für das Angebot, bei dem so allerlei aus früheren Tagen gezeigt wird.

Auch die Frage, wie man die Alarmierung ohne Handys vollzogen habe, sei ein Punkt, der dabei nachhaltig beantwortet wird. „Aus planungstechnischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens 6. August.“

Kinder können in Historie der Feuerwehr eintauchen

Am 17. August gibt es zwischen 15 und 16 Uhr eine Lesung für Sechs- bis Achtjährige, bei der Kinder von sechs bis acht Jahren altersgerecht und spielerisch in die Historie eintauchen werden. „Mit Eimerketten zum Beispiel“, berichtet sie davon, wie mit Papierkugeln beladene Gefäße von Hand zu Hand rasch weitergegeben werden müssen. „Dabei sollte natürlich möglichst wenig Inhalt verschüttet werden.“

Doch das lasse sich bei der Übung im Stile von Spiel ohne Grenzen kaum bewerkstelligen. „Das macht schon das Zuschauen sehr viel Spaß.“ Auch hier wird bis spätestens 16. August um Anmeldung gebeten. Die Teilnahme selbst ist kostenlos.