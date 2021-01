Nach einem verheißungsvollen Start brachte die Pandemie vieles ins Wanken. Die städtische Bühne am Goetheplatz legt dar, wie sie durch das vergangene Krisenjahr gekommen ist.

Die Corona-Pandemie hinterließ am Theater Baden-Baden in der vergangenen Spielzeit tiefe Spuren: Die Bilanz des Hauses am Goetheplatz für die Saison 2019/20 lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: weniger Aufführungen, weniger Besucher, weniger Einnahmen.

Dabei bot der Auftakt durchaus Anlass zu Optimismus: Von Anfang September bis Ende Dezember 2019 besuchten 22.892 Menschen die Aufführungen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von zehn Prozent, wie aus dem Bericht des Theaters für den Hauptausschuss des Gemeinderats hervorgeht.