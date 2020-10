Freundschaftliche Beziehung

Bühl und die sächsische Partnergemeinde Schkeuditz sind seit der Wiedervereinigung eng zusammengewachsen

Seit 1991 lebt die Stadt Bühl eine „deutsch-deutsche Partnerschaft auf dem gemeinsamen bundesrepublikanischen Boden“ mit der Kreisstadt Schkeuditz in Sachsen, wie es die Leipziger Volkszeitung in jenem Jahr ein wenig pathetisch formulierte. Die Zeit der Annäherung zwischen Ost und West nach der Wiedervereinigung lässt sich an diesem Beispiel gut nachvollziehen