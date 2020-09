Bühl will die Wirtschaftsregion Ortenau wegen Ebbe in der Kasse verlassen

Die Wirtschaftsregion Ortenau will nicht auf Bühl verzichten. Geschäftsführer Dominik Fehringer kämpft bei einem Auftritt im Gemeinderat um deren Verbleib. Wegen Ebbe in der Kasse und hoher Mitgliedsbeiträge wollen die Bühler gehen. Sie gehören auch der preiswerteren Technologieregion Karlsruhe an.

Die Kasse der Stadt Bühl ist wegen der Automobilkrise und den Folgen der Corona-Pandemie leer. Deshalb will sie aus der Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) ausscheiden. Der Mitgliedsbeitrag kostet pro Jahr rund 60.000 Euro. Aus diesem Grund hat die Kommune, die ebenfalls Mitglied der Technologieregion Karlsruhe (TRK) ist, die Mitgliedschaft bei den Offenburgern zum Jahresende gekündigt.

Beide Bündnisse haben mit der Förderung der regionalen Wirtschaft ähnliche Ziele und ebenfalls eine ähnliche Mitgliederstruktur, die durch Kommunen und Unternehmen geprägt ist. Weil Bühl zwar nicht im Ortenaukreis, aber in der nördlichen Ortenau liegt, ist die Stadt vor einigen Jahren zusätzlich zur Mitgliedschaft in der Technologieregion Karlsruhe auch der WRO beigetreten.

Geschäftsführer der WRO wirbt um Bühl

Damals war die finanzielle Situation allerdings noch deutlich besser. Die Mitgliedschaft in der TRK kostet übrigens nur rund 22.000 Euro im Jahr. Dominik Fehringer, der Geschäftsführer der WRO, will das drohende Ausscheiden der Bühler aber nicht kampflos hinnehmen. Trotz eines Trauerfalls in der Familie hielt er im Gemeinderat einen engagierten Vortrag, um für den Verbleib in der WRO zu werben.