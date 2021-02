Ginge es nach Luna, es könnte sofort wieder richtig losgehen mit dem Hundesport. „Sie steht mit den Pfoten bereit“, sagt Herrchen Marcus Schulz, Trainer und Leiter der Agility-Gruppe beim Hundesportverein Baden-Baden-Steinbach.

Doch momentan muss sich die Australian-Shepherd-Hündin noch gedulden, denn der staatlich verordnete Stillstand trifft auch die Hundesportler mit voller Wucht. Maximal Einzeltraining gestatten die Corona-Statuten im Moment, die Steinbacher haben sich deshalb entschieden, nichts zu anzubieten. Aus Gründen der Gleichbehandlung.

Es ist nicht allein das Training, das zurzeit darniederliegt, die Turniere fehlen ebenfalls. Es sind viele elementare Dinge in der Hundeerziehung, die ruhen müssen. Welpenspielgruppen, Junghundegruppen – all das, was Bello und Besitzer hilft, sich stressfrei gemeinsam in der turbulenten, oft reizüberfluteten Welt zu bewegen. „Das kann Probleme geben“, sagt Hundeprofi Schulz. Hundepsychologin Carmela Schiel formuliert es ähnlich. „Wir gehen keinen guten Zeiten entgegen!“