Schaeffler will in Bühl 340 Stellen abbauen. Insgesamt sind es 4.400. Der größte Arbeitgeber der Stadt hat jetzt ein Programm gestartet, dass Mitarbeiter bis zum 31. März 2021 mit finanziellen Anreizen zum Aufhebungsvertrag oder zur Altersteilzeit bewegen soll.

Bühls größter Arbeitgeber will Mitarbeiter loswerden. Mitten in der Automobilkrise, die durch die Corona-Pandemie verschärft wurde, hat der Konzern mit Zentrale in Herzogenaurach ein so genanntes Freiwilligenprogramm aufgelegt. Bis zum 31. März können sich an allen deutschen Standorten Mitarbeiter melden, um mit einem Aufhebungsvertrages oder einem Altersteilzeitvertrag aus dem Unternehmen auszuscheiden.

Ein internes Rundschreiben liegt der Redaktion vor. „Führungskräfte werden – bereichsabhängig – ab dem 9. November 2020 oder ab dem 1. Januar 2021 auf Mitarbeitende innerhalb ihres Verantwortungsbereichs zugehen“, heißt es in dem Brief.