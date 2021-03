Landtagskandidat der Grünen

Hans-Peter Behrens kämpft gegen den Klimawandel und für besseren ÖPNV

Hans-Peter Behrens ist seit November 2019 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Bei der Wahl am 14. März möchte er das Direktmandat der Grünen verteidigen. Was sind seine Vorstellungen für die Arbeit in Stuttgart?