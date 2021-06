Die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus in Bühl hat neue Nahrung bekommen. Im Umfeld der Kindertagesstätte St. Elisabeth sind weitere Fälle bestätigt worden. Das Gesundheitsamt Rastatt sieht sich dadurch in seiner Einschätzung bestätigt.

Inzidenz steigt deutlich an

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bühl in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Der Wert zeigt an, wie viele positive Corona-Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert wurden. Nachdem er vor Wochenfrist noch bei 17 gelegen hatte, ist er mittlerweile bei 79 angelangt.

Zum Vergleich: Im gesamten Landkreis liegt er – Stand Dienstag, 16 Uhr – bei 16. 17 Menschen gelten aktuell in Bühl als infiziert, vor einer Woche waren es noch fünf.

Mit ein Grund für den Anstieg ist die als besonders ansteckend eingestufte Delta-Variante des Corona-Virus. Am Dienstag der vergangenen Woche hatte das Gesundheitsamt im Landratsamt Rastatt bei zwei Erzieherinnen der Kindertagesstätte St. Elisabeth eine Infektion mit der Delta-Mutation bestätigt und die vorübergehende Schließung der Einrichtung angeordnet. Diese Anordnung gilt bis zum 25. Juni.