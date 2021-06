Zwar gibt es keine Angaben dazu, wie groß der Impffortschritt in den Landkreisen in einzelnen Altersgruppen ist. Es liegt aber nahe, dass das Alter der Bevölkerung die Impfquote in einzelnen Regionen beeinflussen kann. Über Monate war das Alter eines der entscheidenden Kriterien, ob eine Person zur Impfung berechtigt ist oder nicht. Das schlägt sich auch in den landesweiten Impfquoten nieder, obwohl in den vergangenen Wochen schrittweise auch jüngere Bevölkerungsgruppen zur Impfung zugelassen wurden. So sind landesweit rund 78 Prozent der über 60-Jährigen mindestens einmal geimpft, aber nur rund 41 Prozent der 18 bis 59-Jährigen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren liegt die Impfquote sogar nur bei etwa einem Prozent. Zugleich ist der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung in Baden-Baden landesweit mit rund einem Drittel am höchsten.