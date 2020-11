Hansjörg Willig, der Vorsitzende des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße, gerät beinahe in Rage, wenn er über das Kurhaus Sand spricht. Der pensionierte Oberstudiendirektor wirft den Eigentümern zahlreiche Verfehlungen vor, unter anderem Umweltverschmutzung in nächster Nähe zum Nationalpark, einen kritikwürdigen Umgang mit Mietern und ein nicht angemeldetes florierendes Gewerbe. Die zuständigen Behörden hat Willig informiert.

Der Vorsitzende des Vereins, , hat eine umfangreiche Fotosammlung mit mehr als 100 Bildern zusammengetragen, die die Missstände dokumentieren soll.

Diese liegt der Redaktion ebenso vor wie der E-Mail-Schriftverkehr Willigs mit einem Insider, der ihn über viele Monate hinweg mit Informationen versorgt hat. Fast alle Informationen verdankt der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße diesem Insider. „Er hat sich in seiner Not an uns gewandt“, sagt Willig.