Hasstiraden nach deutlicher Corona-Ansage von Metzgerei-Chef aus Bühl

Die Metzgerei Vogt aus Bühl hatte es satt, dass ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Auflagen zum Teil übel angegangen werden. In einer Kolumne fand der Chef deutliche Worte, worauf gerade in den sozialen Netzwerken eine heftige Diskussion los brach.

Die Stellungnahme kam in einer Kolumne neben dem aktuellen Wochenangebot der Bühler Metzgerei Vogt daher, und sie sorgte für eine mächtige Diskussion in den sozialen Netzwerken.

Vor allem auf Facebook ging es richtig rund. Das alteingesessene Familienunternehmen erlebte das, was man in der Netzwelt als Shitstorm bezeichnet.

„Wir müssen draußen bleiben! Fehlt nur noch das Halsband und ein Haken vor der Tür der Metzgerei Vogt! Noch ein Grund mehr, bei anderen Metzgereien in der Umgebung zu kaufen“, lautet einer von hunderten von Kommentaren, „Erinnert mich an 1933“ ein anderer. Bei einem Teil der Einträge, auf die der Begriff Hasstiraden passt, stehen keine Klarnamen. Einer der mit Klarnamen auftritt, ist der in der Region bekannte Marco Kurz.