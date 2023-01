Wir sollten Rheinmünster mehr in den Fokus rücken. Das lässt sich zum Beispiel mit größerem Veranstaltungen bewerkstelligen, die Gäste von außerhalb locken. Ich denke da durchaus schon mal an ein größeres Open-Air-Konzert. Wenn die Auswärtigen sehen, in dieser Gemeinde tut sich was, haben wir schon etwas erreicht. Und wer Rheinmünster positiv sieht, denkt eventuell darüber nach, sich dort als niederzulassen, zum Beispiel als Selbständiger. Von einer lebendigen Gemeinde mit Gästen profitieren viele weitere Betriebe, zum Beispiel die Gastronomie. Das ist ein Aspekt der Wirtschaftsförderung. Ich denke zudem an eine Ausbildungsmesse, die jungen Menschen zeigt, was es alles in Rheinmünster gibt.