Mehrere Reisende sind am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erst nach Boarding-Schluss am Check-In-Schalter erschienen. Sie konnten ihren Flug nicht mehr antreten. Daraufhin wird einer handgreiflich.

Vorfall am Baden-Airpark

Am Samstagmorgen ist es im Flughafenterminal am Baden-Airpark in Rheinmünster zu Unstimmigkeiten zwischen Passagieren und den Beamten der Bundes- und Landespolizei gekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, konnten zehn Reisende nicht mehr einchecken, da das Gate bereits geschlossen war und somit ein Mitflug nicht mehr möglich war. Daraufhin sei es zu „missfallenden Äußerungen“ seitens der Fluggäste gekommen.

Ein Passagier muss mit Handschellen fixiert werden

Einer der Passagiere wurde handgreiflich und musste mit Handschellen fixiert werden. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde er von den Beamten vor das Terminal begleitet. Ihm droht nun eine Anzeige wegen „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“.