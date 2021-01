Polizei zieht Bilanz

Ruhige Silvesternacht in Bühl und Achern, tragischer Unfall im Elsass

Die meisten Menschen im Raum Bühl und im nördlichen Ortenaukreis haben sich in der Silvesternacht an die Corona-Regeln gehalten. An vielen Orten blieb es ruhig. Nur eine Gemeinde fiel auf.