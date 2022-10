14-Jähriger vermisst: Polizei sucht Lukas Z. aus Sinzheim

Die Polizei sucht nach dem 14-jährigen Lukas Z. aus Sinzheim. Er ist am Montagmittag aus seiner Schule in Hügelsheim verschwunden.

Der 14 Jahre alte Lukas Z. aus Sinzheim wird seit Montagmittag vermisst. Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, verschwand er nach „einer kleineren Streiterei“ in seiner Schule in Hügelsheim. Seitdem ist er verschwunden und auch nicht an den Orten aufgetaucht, wo er sich normalerweise aufhält. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Z. in einer hilflosen Lage befindet.

Der 14-Jährige ist schlank und etwa 1,65 Meter groß. Er hat blonde, bis über die Ohren reichende Haare und blau-grüne Augen. Zuletzt hat er eine dunkle Jeans, einen schwarzen Pullover mit lila Schriftzug sowie weiße Schuhe getragen. Er hat zudem einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes nehmen Hinweise zum Aufenthaltsort von Lukas Z. unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.