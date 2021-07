Moderne Ausbildung

Spannende Bauberufe: Im Kompetenzzentrum in Bühl werden 710 Lehrlinge ausgebildet

710 Azubis aus 19 Berufen lernen im Kompetenzzentrum der Südbadischen Bauwirtschaft in Bühl. In sämtlichen Branchen herrscht Nachwuchsmangel. Dabei verdienen die Lehrlinge bereits in der Ausbildung gutes Geld.