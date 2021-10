„Liebe zur Musik und nicht zur Karriere“

Thomm Jutz aus Bühl wird als „Songwriter of the Year“ ausgezeichnet

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Thomm Jutz ist von der International Bluegrass Music Association zum „Songwriter of the Year“ gekürt worden. Der aus dem Bühler Stadtteil Neusatz stammende Musiker verrät im Interview, was das für ihn bedeutet.