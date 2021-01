Was bei uns an Grundstücken für Bauvorhaben oder auch an Wohnungen zur Miete gesucht wird, das ist so viel, dass ich hier im Rathaus eine Immobilienfirma aufmachen könnte. Im vergangenen Jahr ist bei mir zu Hause ein Auto mit Kennzeichen aus Hessen auf den Hof gerollt. Die Fahrerin sagte, sie habe gehört, dass ich der Ortsvorsteher sei, ihr Mann arbeite in Bühl und sie bräuchten dringend einen schönen, großen Bauplatz. Das ist ein Beispiel dafür, wie hoch der Druck auf dem Markt ist. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, das wir in Altschweier haben, um ein Vielfaches.