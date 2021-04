Nach einem Schreiben des Umweltministeriums sieht sich das Landratsamt Rastatt in seinen Plänen zur Erweiterung der Deponie in Gaggenau-Oberweier bestätigt. Dort sollen mit PFC verseuchte Böden lagern.

Der Landkreis Rastatt sieht sich unter Verweis auf ein Schreiben des baden-württembergischen Umweltministeriums in seinen Erweiterungsplänen zur weiteren Nutzung der Deponie Hintere Dollert in Gaggenau-Oberweier bestätigt.

Dies betrifft auch den mit PFC belasteten Bodenaushub. „Der Landkreis stellt sich seiner Verantwortung, die auf seinem Gebiet anfallenden Abfälle selbst entsorgen zu können“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes vom Montag. In dem Schreiben wird jetzt auch bestätigt, dass in den auf der Deponie abgelagerten Papierschlämmen PFC enthalten ist. Eine Bürgerinitiative hatte die Pläne kritisiert.

Es sei im Interesse des Landkreises und der Bürger, dass weiterer Deponieraum geschaffen werde. Das Volumen der einzigen höherwertigen Deponie im Landkreis sei weitgehend aufgebraucht, schreibt das Landratsamt.